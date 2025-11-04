反特朗普「三文治男」嚴重襲擊罪脫 改控輕罪開審 律師質疑濫權、報復｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國司法部員工 Sean Dunn 今年 8 月曾向聯邦政府的海關及邊境保衛局（CBP）人員投擲一份 Subway 潛艇堡，之後遭當局解僱；Dunn 曾被起訴最高可囚 10 年的嚴重襲擊罪，但被裁定罪名不成立，控方之後改控性質較輕微的襲擊罪行，最高可囚 1 年。法院當地時間周一（3 日）開庭，需要選出陪審員，據報道有未被選中的陪審員認為 Dunn 的行為根本不算襲擊，質疑他不可能被入罪；亦一未被選中的陪審員則認為政府現時已經停擺，不應該為這種案件浪費時間。

事發當晚，37 歲的 Sean Dunn 身穿粉紅色 Polo 襯衫和短褲，被人拍到他曾對着警察大喊「法西斯」，「你們為什麼在這裡？我不想要你們在我的城市裡」。Dunn 之後過馬路後來又再返回，就把他手上的潛艇堡投擲向 CBP 人員的胸口，Dunn 隨即逃跑。

主持法官由特朗普任命

今次案件由總統特朗普任命的法官 Carl J. Nichols 主持。在審前準備階段，聯邦檢察官與 Dunn 的律師曾就如何正確引導陪審團展開爭論，討論焦點包括聯邦輕罪襲擊的定義：通常需要身體接觸，以及這宗事件是否構成干擾聯邦人員職責。由於民眾在案件發生後以 Banksy 改圖海報聲援 Dunn，或者影響潛在陪審團的觀感，因此今次陪審團的篩選難度有所增加。

Dunn 的律師就指，今次案件是「公然濫用職權」，並表示控方的起訴是針對 Dunn 的政治言論，因為他一直不滿特朗普政府，而且當局聲稱為打擊犯罪問題，數個月以來持續在首都部署國民警衛隊和聯邦執法人員。律師續指，執法的聯邦人員「全副武裝、受到重重保護」，形容今次起訴具報復性，「僅此一行為本不會被聯邦起訴，真正引起今次起訴的是伴隨而來的政治言論。」

