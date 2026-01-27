反詐騙及反洗黑錢行動拘71人 單一最大損失1.34億港元

【on.cc東網專訊】執法人員於本月12日至26日期間，進行代號為「穿雲行動」的反詐騙及反洗黑錢行動。行動中共拘捕71名傀儡戶口持有人，包括46男25女，年齡介乎14至65歲，職業為學生、家庭主婦、地盤工人及保安員等，被捕人涉嫌干犯洗黑錢罪行。當中牽涉69宗騙案以及相關洗黑錢罪行，涉及182名受害人，年齡介乎18歲至68歲，職業為文員、律師及牙醫等，損失金額介乎220至1.34億港元。

其中一宗損失金額最大的案件涉及1.34億港元，受害的為一間跨國公司。去年3月期間，該公司的西班牙執行董事收到騙徒假冒英國總部行政總裁發送訊息，訛稱公司正進行秘密收購，報案人遂將1.34億港元存入指定香港銀行戶口。其後報案人向真正行政總裁查問後始得悉受騙，其後報案。由於案件發生在西班牙，但騙款存入本港戶口，因此涉及洗黑錢罪行。

執法部門留意到最近有不少市民墮入偽冒客戶服務人員騙案，訛稱受害人已訂閱用戶計劃或收費電訊服務，即時需要繳交昂貴費用。騙徒其後會以協助取消誤訂服務避免持續扣錢為藉口，誘導受害人完成相關帳戶驗證要求，受害人登錄偽冒官方客服平台，同時以身份核證確認帳號為理由，套取受害人個人信用卡或帳戶資訊。騙徒其後給予一組驗證碼，並引導受害人在假冒平台標註為驗證碼的輸入欄填寫，但實質為轉帳金額，最後將受害人資金轉走。

人員並且留意到上述手法出現變種個案，騙徒透過社交平台發文或發放福利資訊，訛稱可以免費領取二手物品或各類型商品，毋須支付任何購買費用，只需支付小額郵費，及後發送虛假連結予受害人填寫個人資料，聲稱可於便利店取貨。最後謊稱帳戶被凍結，以「驗證解凍」為名發送「驗證碼」給受害人，指令受害人在轉帳欄填寫「驗證碼」，而「驗證碼」是騙徒預設的轉帳數額。

