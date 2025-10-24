專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
反關稅廣告惹怒川普 堅持終止與加國談判
（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普今天堅持終止與加拿大的貿易談判，理由是美國發起一場反關稅廣告活動；川普立場突然徹底改變前不久，才剛與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮進行友好會晤。
川普昨天在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）上對他所說的一支「假」廣告表達憤怒，稱這支廣告錯誤引用美國共和黨籍前總統雷根（Ronald Reagan）討論關稅政策的言論。
川普表示，這場由加拿大安大略省製作、預計在美國電視頻道播出的廣告活動，旨在「干預美國最高法院的決定」；最高法院即將對川普全面的全球關稅政策做出裁決。
川普今天稍早在「真實社群」上再度發文：「加拿大作弊被逮個正著！加國長期在關稅上作弊，向我們的農民收取高達400%的費用。 現在他們和其他國家再也無法占美國的便宜了。」
加拿大官員未立即對此發表評論。 卡尼本週稍早在一場預算演說中表示，華府「根本上已改變」的貿易政策，使得渥太華當局必須修正經濟策略。
川普昨天寫道：「雷根基金會剛宣布，加拿大在一則廣告中詐欺性地使用了一則假廣告，內容是雷根對關稅發表負面看法。」
他在今天的貼文中重申這件事，寫道雷根「熱愛有益於我們國家及國家安全的關稅」。
雷根總統基金會（Ronald Reagan Presidential Foundation）在社群平台X上寫道，安大略省政府使用雷根1987年一場關於貿易的廣播演說中「經過剪接的音訊和影片」。
基金會指出，這支廣告「曲解」了雷根的言論，並補充說正在「研議法律選項」。
這支廣告使用雷根演說中的引述，他在演說中警告對外國進口商品課徵高關稅可能對美國經濟造成的部分後果。
廣告引述雷根的話說：「高關稅無可避免地會導致外國報復，並引發激烈的貿易戰。」這段引述與雷根總統圖書館網站上的演說文本相符。
