反關稅廣告爭議未歇 川普批加拿大手段骯髒

（法新社華盛頓24日電） 美國總統川普因不滿加拿大反關稅廣告，憤而中止雙邊貿易談判，雖然加拿大表態撤下這則廣告，但只能在下週一（27日）開始的作法，引發川普今天批評加拿大「手段骯髒」。

加拿大安大略省長福特（Doug Ford）宣布，將於下週一撤下具爭議、反對關稅的廣告，以促使談判重啟。川普（Donald Trump）先前指控這一支以美國前總統雷根（Ronald Reagan）為主角的反關稅廣告曲解了同為共和黨籍雷根的立場。

不過，福特表示，在本週末美國職棒世界大賽的前兩場比賽期間繼續播出這支廣告。世界大賽中，加拿大球隊多倫多藍鳥將對上美國洛杉磯道奇。

面對加拿大的作法，川普表明自己不會讓步，並批評安大略省不應該讓這支廣告在週末美國職棒世界大賽前兩場比賽期間播出。

由於本屆世界大賽是由加拿大球隊對戰美國球隊，更讓廣告爭議添加話題，藍鳥今天還以11比4擊敗道奇。

川普在啟程前往亞洲前對記者說：「加拿大在一支廣告上作弊被抓包，你相信嗎？」

他還說：「我聽說他們要撤下廣告，我不知道他們還要再播一點。他們本來可以今晚就撤下的。」

在記者告知廣告將於下週一撤下後，川普回應：「這就是骯髒手段。但我可以玩得比他們還骯髒。」