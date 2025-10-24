立法會選舉提名期今日開始 方國珊第六度挑戰
反關稅廣告風波未歇 加拿大總理喊話願隨時復談
（法新社渥太華24日電） 在美國總統川普因一場反關稅廣告活動宣布中止談判後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，無論何時，只要美國準備就緒，加拿大就準備好進行進一步貿易談判。
卡尼在啟程前往亞洲前發表談話，他並未直接提及川普的態度丕變，但表示雙邊會談已取得「進展」。
卡尼強調，加拿大「必須專注於我們能控制的事，並意識到我們無法控制的事」。他告訴媒體：「我們無法控制美國的貿易政策。」
卡尼補充表示：「現在的情況是，美國對他們每一個貿易夥伴都課徵關稅。」他同時強調希望深化與其他國家的貿易關係。
川普與卡尼未來幾天都將出席在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）區域峰會，以及在韓國登場的亞太經濟合作會議（APEC）論壇。
