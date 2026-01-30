反非法勞工行動拘4人 涉家務助理及裝修工人

【on.cc東網專訊】入境處人員於網上巡邏期間發現有一些可疑的內地家務助理及裝修公司於社交平台宣傳可安排工人來港提供家居清潔及裝修服務。其後人員成功鎖定一批人士，並以放蛇形式喬裝顧客，與目標人士作出查詢及預約相關服務。最終在該批人士來港提供服務時作出拘捕，人員於上周四至昨日(22至29日)共拘捕4名非法勞工。4名被捕人當中，其中2名為家務助理，另外2名則為裝修工人，包括兩男兩女，年齡介乎32至58歲。其中兩人已被落案起訴，並被判處監禁54日。

據調查所得，相關家務助理趁農曆新年前對家居清潔需求增加於社交平台作宣傳，主要為深度清潔或搬屋清潔，並收取每小時約100港元作報酬，先收取訂金，再於完成服務後，以現金出糧。另外兩名裝修工人則負責油漆工程，他們承包整間屋的油漆工程，收取2300港元作報酬並以現金出糧。

