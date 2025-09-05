取消崇正中學註冊 教育局：管理情況極不理想

【on.cc東網專訊】深圳補習社「摘星教育」被指「借殼」本港崇正中學、讓內地生可以香港學籍在港升學一事續有新發展。教育局今日(5日)宣布，位於九龍深水埗廣利道11號的私立學校——崇正中學因其管理情況極不理想，以及該校於2024/25學年已沒有實際運作，教育局決定根據《教育條例》(第279章)第22(1)(c)條和(e)條取消其學校註冊，並於今日發信通知該校校監相關決定。因崇正中學校董的行為並不令人滿意，教育局早前已按《教育條例》第83條，暫停該校營辦。

教育局表示，一直就崇正中學的管理問題與學校管理層保持溝通，惟認為現任校董會未能妥善履行管治學校之責，校董之間存在嚴重分歧，而且有多宗關於崇正中學的辦學團體——香港崇正總會及／或學校管理權的司法訴訟亦正在進行。該校校董之間的糾紛已嚴重影響學校的日常管理和運作，情況並不理想。

教育局於上月13日發信通知該校校監，局方正考慮按《教育條例》取消該校的註冊。隨後，教育局收到該校校董的申述，認為有關申述並無切實處理學校停辦和管理等根本問題，並詳細考慮到學校的實際情況及其他相關因素，決定取消崇正中學的學校註冊。

