取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全

【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。

日本政府在2007年宣布有關青少年交流計劃，邀請東亞成員國的青少年往訪日本。計劃包括在日本人家庭住宿、參與日本學校課堂、出席講座、探訪各地縣市、參觀文化、社會、經濟、政治、環保及先端技術設施等。計劃所需費用由日本政府負責。香港自2008年起獲邀參與21世紀東亞青少年大交流計劃，在17年間參加13次。

另外，有日媒報道，日本鳥取縣知事平井伸治周三(19日)稱， 該縣境港市一所高校原定下月到訪香港一間學校，惟周二(18日)接獲該港校通知希望取消行程，未交代原因。本港教育局昨回覆傳媒稱不評論個案，學校在對外交流活動可因應不同情況，自行並適當調整安排。

