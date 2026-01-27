錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
取消背屏、專注大屏長續航？小米17 Max 將於 Q2 發佈
文章來源：Qooah.com
小米去年發佈的小米17 系列堪稱是近年來小米手機變化最大的一代，主要在於差異化設計上，採用了背屏設計。
此次小米17 系列除了常規標準版、Pro版，還新推出 Pro Max 版本。Pro Max 版本主要是在 Pro 的基礎上增大屏幕尺寸，並增強影像配置。
有博主爆料，表示小米17 系列還會有一款新品——小米17 Max。小米17 Max 定位為全能大屏旗艦，取消背屏設計，後置採用 LEICA 三鏡配置，包括 2億像素主鏡、5000萬像素 Sony 潛望長焦鏡頭和 5000超廣角鏡頭。機身內置 8000mAh 電池，支援 100W 有線和 50W 無線充。
售價方面，小米17 Max 可以當成小米17的大屏版本，並且因砍掉了背屏，猜測小米17 Max 的定價會比小米17 Pro Max 更低一些，預計小米17 Max 會在今年Q2發佈。
