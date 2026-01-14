取締屯門亦園路非法棄置廢物黑點 檢控個案超50宗

【on.cc東網專訊】屯門亦園路位於鄉郊。隨着洪水橋/厦村新發展區計劃展開，亦園路附近一帶的居民已陸續遷出。環保署去年年中起發現有人將廢物非法棄置在亦園路一處隱蔽偏僻的路旁，情況日趨嚴重，影響環境衞生。環保署今日(14日)表示，該署透過智能執法及跨部門協作，成功取締屯門亦園路的非法棄置廢物黑點。整個行動期間檢控個案共超過50宗。

環保署與食環署、路政署、土拓署和地政總署，共同制定行動計劃，採取一系列跨部門協作措施，包括設置智能監察系統偵查違法行為、迅速清理廢物避免衞生問題惡化、設置石墩圍欄及告示以阻止違法行為等。

行動初期、去年6月至8月環保署利用智能監察系統，迅速鎖定運送廢物到該處非法棄置的車輛，並檢控相關車輛的登記車主，當中有小型工程及運輸公司涉及多次非法棄置大量廢物及拆卸物料。初期迅速的檢控行動產生明顯的阻嚇作用，隨後數月的違規數字已顯著減少。

環保署呼籲各界人士，尤其是物流貨運業和建築業界從業員，必須依法妥善處置廢物。物流和工商業界可聯絡回收商回收具重用或再造價值的工商業廢物，至於不能回收的廢物則應送往廢物轉運站或堆填區處理。

