受伊斯蘭國啟發 密西根2男計畫恐攻遭警逮捕

（法新社華盛頓3日電） 根據法院今天公布文件，美國密西根州2名男子受「伊斯蘭國」（IS）啟發，涉嫌在萬聖節週末發動攻擊，已經遭到司法單位逮捕。

聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）10月31日宣布成功挫敗密西根州「潛在恐怖攻擊」並逮捕多人，但聯邦調查局並未提供這起陰謀更多細節。

司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，嫌疑人制訂「在美國本土發動攻擊的詳細計畫」。

邦迪在社群平台X補充表示：「這場陰謀在無辜生命逝去前即被制止。」

刑事訴狀指控阿里（Mohmed Ali）、馬默德（Majed Mahmoud）和其他未具名同謀，計劃在底特律郊區芬岱爾（Ferndale）發動攻擊，潛在目標是LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者）俱樂部和酒吧。

起訴書稱，阿里和馬默德均為美國公民。他們涉嫌購買槍枝彈藥並前往靶場練習，密謀「實施聯邦恐怖主義犯罪」。

起訴書顯示，10月31日清晨，聯邦調查局幹員突襲阿里與馬默德位於底特律郊區迪爾伯恩（Dearborn）住所，繳獲3支AR-15式步槍、2支霰彈槍、4支手槍和超過1600發子彈。

起訴書稱，兩人在網路聊天與電話交談中多次提及「南瓜」，這讓聯邦調查局相信攻擊計劃將在萬聖節週末實施。