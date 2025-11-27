大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子救出。
該居民憶述，事發當日下午3時半許已趕返住所，當時火勢已相當猛烈。他立即向在場消防員通報情況，並不斷求救多達數十次，惟至今仍未有人獲救。他指，最後於昨晚7時許與太太通話，當時太太身處單位大房，「太太話好大煙，頂唔順了」，相信她其後已昏迷。他續指，不敢再致電太太，擔心造成危險。消防人員曾於凌晨時分致電，表示會再上樓救援，但至今仍未有消息。
其胞弟表示，好友曾協助致電醫院查詢，但至今未有任何消息。他補充，即使透過民間自發救援渠道，留下個人資料，但仍未有結果。難掩憂心與難過，他心急地表示，只想快點救太太出來，直言「生又好死又好，救佢出嚟先」不想太太留在該處。
該居民亦表示，火勢蔓延速度很快，指「10分鐘已經燒到上頂，全部都係煙」。他懷疑火警是工人吸煙導致起火，但火警原因目前仍在調查中。現場顯示，目前大廈外牆已被熏黑，消防人員仍在進行撲火及救援工作。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜193郭家駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
遇火警逃命要冷靜 逃生三寶不可少
香港過去30年出現嚴重傷亡火警災難，連同昨宏福苑的火警，共發生3宗五級火，包括1996年嘉利大廈大火，釀41死、80傷慘劇，以及2008年旺角嘉禾大廈大火，造成4死55傷，事件揭示高樓防火隱患。市民不幸遇上大廈火警時，須注意甚麼事項呢？綜合消防處網頁的應急教育內容及紅十字會資料，提醒市民，大廈發生火警時，應保持冷靜，並am730 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜消防派逾20隊拯救隊到不同樓層處理求助個案
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火造成44人死亡，另有279人失去聯絡。中共總書記習近平向火災事故遇難人員表示哀悼，要求將傷亡損失降至最低。行政長官李家超先後到醫院探望居民和傷者。消防就指受波及的7座樓宇，有4座火勢已經受控，其餘3座仍在處理。宏福苑五級火．不斷更新天光後，宏福苑部分大廈仍然有火光，多個單位火勢依然猛烈，冒出濃煙。消防出動多條喉，在大廈內外射水灌救。救援人員繼續拯救，有傷者救出時要帶上氧氣罩，由救護車送院治理。消防指，宏福苑受波及的7座大廈當中，有4座火勢在凌晨開始陸續受控，另外的3座都有繼續進攻，已派出超過20隊拯救隊，進入不同樓層處理求助個案。消防處副處長(行動)陳慶勇：「有3座，我們同事去到十多層的位置，我們的滅火的隊伍，以及搜救的隊伍是同步上去工作。我們預計可能都要中午，甚至黃昏的時間，才可以去到天台位置，但有些情況，我們看到後樓梯稍為沒有這麼大煙的話，搜救隊都會做一個快速搜救，上去一些。之前收到求助個案的單位去拯救被困的人士，好像在其中一座大廈，我們都在天台的位置帶到兩位生還者下來。」今次火災是在星期三近下午3時，首先在宏昌閣起火，在大風下，火勢一發不可收拾，很快蔓延至同屋苑其他座數。被問到起火初時為何不出動多些鋼梯車在外圍射水，消防解釋需要時間調配。陳慶勇：「天黑時，因為視野沒有這麼清楚，會對我們的同事構成一些額外的困難及風險，所以在大約晚上6時許，我們將火警升為五級，調動更多人手及較高級的同事在現場幫忙做指揮的工作。另外鋼梯方面，我們在較早的時間已經一直調派一些鋼梯過來，但鋼梯需要在不同的區份過來，以及現場有很多我們的車輛，我們需要騰出空間，讓鋼梯在策略性的位置，才可以進行外圍的灑水拯救。」消防又指，個別大廈的消防系統無法使用，需要完成整個拯救行動，才能夠詳細調查。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
大埔宏福苑大火 36死279失聯
搭有竹棚圍網進行大維修的大埔居屋宏福苑，昨日發生本港回歸以來第二宗五級火警，特首李家超今日凌晨1時許在沙田威爾斯親王醫院慰問受傷人員後見記者公布，五級火已逐步受控，事件釀成36死29人留醫，多達279人失聯；3名消防員一殉職兩受傷。宏昌閣外牆棚架最先起火，幾近燒通頂，因貼近毗鄰兩廈，火種迅即蔓延如「火燒連環船」，同屋苑共7幢大廈陷入大火，至昨晚深夜仍未救熄。警方設查詢熱線1878999，助市民尋找懷疑受傷或失聯親友。信報財經新聞 ・ 10 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火至今 44 死｜港姐謝嘉怡透露祖母家遭火燒｜差估私宅租金指數 200.2 破頂｜11 月 27 日・Yahoo 早報
宏福苑火警焚燒 10 多小時至今仍未救熄，截至周四清晨 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員，另外有 58 人受傷，留醫傷者當中有 15 人危殆、23 人嚴重，另外有 279 人仍然失聯，死亡數字超越 1996 年的佐敦嘉利大廈 41 死五級火警。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔宏開苑五級火｜李嘉誠基金會設立3000萬港元緊急援助基金 支援大埔宏福苑火災
李嘉誠基金會宣佈設立3000萬港元緊急援助基金，以支援註冊慈善機構，特別是服務於大埔地區的慈善機構，為受大埔宏福苑火災影響的個人和家庭提供緊急援助及長期支持。Fortune Insight ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，事故造成多人死傷，包括一名 37 歲的消防員何偉豪。為表達哀悼，消防處將其官方網站的頁面，以及社交媒體 Facebook 的頭像和封面圖片，全數轉換為黑白色調。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今（ 26 日）發生五級火，多幢大廈外牆棚架及防護網被焚毀，火勢蔓延至入夜未熄，晚上仍有高層居民被困。有居民表示，火警發生時未聽到大廈火警鐘響，「由頭到尾無響過」，亦有居民指，由街坊群組的消息得知發生火警，部分街坊自發逐戶拍門，提醒鄰居要撤離。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援，政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前