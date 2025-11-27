受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子救出。

該居民憶述，事發當日下午3時半許已趕返住所，當時火勢已相當猛烈。他立即向在場消防員通報情況，並不斷求救多達數十次，惟至今仍未有人獲救。他指，最後於昨晚7時許與太太通話，當時太太身處單位大房，「太太話好大煙，頂唔順了」，相信她其後已昏迷。他續指，不敢再致電太太，擔心造成危險。消防人員曾於凌晨時分致電，表示會再上樓救援，但至今仍未有消息。

其胞弟表示，好友曾協助致電醫院查詢，但至今未有任何消息。他補充，即使透過民間自發救援渠道，留下個人資料，但仍未有結果。難掩憂心與難過，他心急地表示，只想快點救太太出來，直言「生又好死又好，救佢出嚟先」不想太太留在該處。

該居民亦表示，火勢蔓延速度很快，指「10分鐘已經燒到上頂，全部都係煙」。他懷疑火警是工人吸煙導致起火，但火警原因目前仍在調查中。現場顯示，目前大廈外牆已被熏黑，消防人員仍在進行撲火及救援工作。

