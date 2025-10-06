受大型體育活動影響 粉嶺高爾夫球場「舊場」暫停開放

【on.cc東網專訊】為配合舉辦大型體育活動，康樂及文化事務署今日(6日)宣布，粉錦公路以東的公園(即粉嶺高爾夫球場「舊場」一號洞至八號洞部分)，將於10月12日至11月2日暫停開放，而收費停車場則由10月27日至11月2日賽事進行期間，不提供公眾停車場服務。

另外，5人硬地足球場亦會於10月29日至11月2日暫停開放。

