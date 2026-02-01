受惠於AI記憶體晶片需求 南韓1月出口創歷年同期新高

（法新社首爾1日電） 受惠於全球人工智慧（AI）熱潮對記憶體晶片的高度需求，南韓官方今天公布數據顯示，1月出口總值年增33.9%，達658億美元，創下歷年同期新高。

南韓是全球記憶體晶片大國，產品已成為AI基礎設施關鍵。據貿易部門表示，這是南韓1月出口總額首度突破600億美元大關。

科技巨擘三星（Samsung）與SK海力士（SK）在10月至12月期間，也雙雙創下季度獲利紀錄。

貿易部門表示：「半導體出口總值達205億美元，成長102.7%」。這是單月晶片出口額的歷史次高。最高紀錄則是去年12月創下，當時出口晶片總值達208億美元。

貿易部門指出，由於油電混合動力車與電動車強勁表現，汽車出口年增也有21.7%，達60億美元。

南韓政府現正忙於面對華府壓力，因為美國總統川普稍早宣布將商品關稅從15%提高到25%，理由是南韓國會尚未批准雙邊貿易協議。

美韓雙方去年10月達成協議，南韓承諾在美國投資，以換取將關稅自25%降至15%。

南韓總統府在11月堅持認為，此協議係諒解備忘錄，而非具約束力的法律文件，因此無須經由國會批准。

南韓產業通商資源部部長金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）在美國調升關稅後，立即前往華盛頓會晤美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

金正寬返國時在機場向媒體表示，「（美方）對於特別法案仍擱置在國會此一事實感到相當失望。」他並補充說，談判將會持續進行。