宏福苑不少單位損毀嚴重。

大埔宏福苑一場五級大火令近2,000戶居民痛失家園，災後大廈是復修或重建仍屬未知之數。房委會早前宣布，為大埔宏福苑受影響業主提供特別按揭貸款安排；多間銀行亦暫免宏福苑客戶按揭供款半年。業界指受損狀況須等解封才可入場估價，而業主承造按揭時，銀行會要求買相等於按揭額的火險，因此受災業主有機會毋須再供按揭。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明昨在電台節目上表示，保額需與按揭額相同。若發生火警，保險公司將直接償還銀行的剩餘按揭貸款，理論上業主毋須再供款。保險業聯會行政總監劉佩玲則表示，原則上保額應能配合上層重置費用，即還原單位到原來模樣；惟具體賠償安排，須待災民或業主立案法團討論樓宇是否重建或翻新，並在決定後再作進一步商議。

中原按揭董事總經理王美鳳則指，一般來說，火險的保障範圍須視乎所購的保險屬基本樓宇結構或是全險等。而事件令人沉痛，各界正陸續提供支援，銀行亦已適時作出應急措施及酌情安排包括延遲按揭還款，相信後續處理亦會以彈性及酌情為主。

王美鳳：討論補地價問題言之尚早

對於宏福苑屬居屋，部分單位未補地價，房署有部分業權，日後重建業主與房署之間權益與責任問題，王美鳳則認為目前討論相關問題仍言之尚早，因後續對於未來進行大型維修或是重建，仍有很多細節有待商討；加上多方出力捐款，善款集合後在使用上亦需要再作討論，未知部分捐款會否用於維修或重建，所以暫未能定斷相關細節。王美鳳指，居屋屬於資助性房屋，本為協助用家擁有自置居所，故目前先不用太複雜化問題；並相信各界會群策群力，後續支援將以居民最適切的安排為重點。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/受火災影響業主暫免還款-業界料火險賠償足應付按揭貸款/623980?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral