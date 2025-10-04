受聯邦政府停擺影響 美駐華使領館帳號暫停更新

【on.cc東網專訊】美國駐華使領館官方帳號周五（3日）在社交平台X上發布公告稱，由於撥款問題未決，除緊急的安全和安保訊息外，該帳號將不會定期更新，直至恢復全面運作。

公告指，在撥款問題未決期間，美國境內以及海外的美國使領館的預定護照和簽證服務，目前將在允許的情況下繼續提供。除上述公告外，該帳號對上一條消息發布於周三（1日），內容為美國國務卿魯比奧就十一向中國人民表示祝賀。

美國駐華大使館的官方微博帳號最後一條消息，也停留在魯比奧的十一祝賀。美國政府於周三相隔7年再次停擺，參議院周五再次表決由共和黨提出的臨時撥款法案，但最終未獲通過。

