受託照顧夫婦大角咀涉殺嬰 男判囚7年 女38個月

高等法院

一對夫婦2022年在大角咀富貴大廈一單位內，涉虐待一名受託照顧3個月大男嬰，並導致其死亡。38歲男被告葉俊賢在高等法院承認誤殺，他和27歲女被告林珈希均承認殘酷對待兒童罪，分別判監7年和3年2個月。

控方指男嬰父母因工作等理由將兒子交由兩名被告託管。控方在庭上播出案發時2名被告家中的閉路電視片段，男嬰涉被打面、拍背、掌摑和用風筒熱風吹，亦曾被人將棉花棒、毛巾、奶樽等強行塞入口內。男嬰最終因哽奶窒息死亡，其身上被發現有多處瘀傷、二級燒傷引起的水泡，以及指甲造成的傷口。

