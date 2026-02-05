受記憶體漲價影響！Steam Machine等硬體確定延期，但仍鎖定2026上半推出
Valve 官方今日（5）在 Steam 部落格上公開了最新公告，針對玩家期待已久的「Steam Machine」遊戲主機與「Steam Frame」VR 頭戴顯示器更新了資訊。官方坦言，原本要公開上市日期與售價的計畫，因受到全行業面臨的記憶體與儲存裝置短缺影響而被迫推遲。但仍向玩家保證，他們的目標依然鎖定在 2026 年上半年正式發售這三款新品（包含 Steam Controller）。
針對延後公布詳細資訊的原因，Valve 解釋目前關鍵零件的供應量有限且成本持續攀升，迫使團隊必須重新審視產品的定價策略與發行時程。官方強調，在市場變化迅速的情況下，他們希望在確定能提供穩定的價格與日期後，再正式向玩家宣布，以免造成後續的變動或困擾。雖然無法如期在 2 月 5 日公開具體售價，但官方承諾會盡快完善相關計畫，並隨時更新最新消息。
除了發售時程外，本次公告也分享了更多硬體細節。像是 Steam Frame 將搭載「注視點串流」技術，利用眼動追蹤，只針對玩家視線範圍內進行高解析度串流，以最佳化頻寬的使用；且該裝置採模組化設計，未來可支援第三方配件與有度數的鏡片。至於 Steam Machine，官方確認其 SSD（NVMe 2230/2280）和記憶體（DDR5 SODIMM）皆可讓玩家自行拆卸和升級，並將釋出機殼面板的 CAD 檔案供社群或是第三方廠商設計外觀。
其他人也在看
Ubisoft重組計畫後陷入動盪！員工直言已不信任管理層 將醞釀罷工要求執行長退位
在 Ubisoft 1 月 22 日宣布重組公司計畫後，這間遊戲巨頭就此陷入動盪。股價暴跌、裁員 3600 人、自願離職政策被爆出等事件都加劇了 Ubisoft 內部員工對於管理層的不信任。於 Ubisoft 巴黎總部任職，同時也是法國 Solidaires Informatique 工會代表的 Marc Rutschlé 與 Chakib Mataoui 近日就接受外媒專訪，聊起目前的 Ubisoft 內部不滿情緒似乎越滾越烈，也直言執行長真的應該下台了，他們也正在醞釀一場罷工行動，直到管理層回應他們訴求為止。
《小小兵》將登上冬季奧運！西班牙花式溜冰好手獲授權將用《Papaya》出賽
2015 年，環球影業旗下的《神偷奶爸》系列外傳電影《小小兵》推出之後迅速席捲了全球爆紅，這些小黃人們順利吸引了觀眾們的目光。而他們超可愛的「小小兵語」也讓他們的可愛程度突破天際。其中他們那首《Papaya》也是超級洗腦的歌曲，超級抓耳，也讓西班牙花式溜冰選手 Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté 想在即將於 6 日登場的義大利冬季奧運上把《Papaya》帶進比賽場地中使用，沒想到卻差點無法如願，因為環球影業曾一度拒絕授權，之後在事情曝光後才因為輿論壓力而放行。
Galaxy Z Fold8 全球出貨量將超越 Z Flip8 細摺！更看好大摺趨勢、且其後尚有「這一款」現身
盛傳 Apple 將於今年下半年、發表果牌首款大摺 iPhone Fold 手機，亦讓書本式可摺疊螢幕手機，成為今年最熱門產品項目之一。據透露作為摺屏機領航者的三星，亦可能調整旗下產品出貨量，同樣偏向大摺優先。
Sam Altman 長文認真反擊 Anthropic 嘲諷廣告，炮轟「虛偽」且「獨裁」
針對 Anthropic 發布的一系列具諷刺意味的廣告，OpenAI 執行長 Sam Altman 公開發表長文，批評 Anthropic 的行銷手法既「不誠實」且帶有「雙重標準」，並指責該公司試圖控制用戶行為，走上一條「獨裁」的道路。
Amazon優惠｜Marshall Motif ANC 耳機直降 7 折，千元即入手！
當一般耳機只談技術參數，Marshall 選擇讓經典搖滾靈魂在耳邊重生！Marshall Motif 真無線降噪耳機具搖滾基因調音及自適應主動降噪，強化低頻彈性與中頻人聲細節，還原現場演出張力，絕對是樂迷喜愛的音質。
真的沒問題嗎？Sony新專利竟能把真人出演的遊戲角色用AI生成，錄Podcast陪玩家回顧遊戲旅程
隨著遊戲開發技術越來越提高，加上 PlayStation 開始大力推展的電影化遊戲世界，現代的各種 3A 遊戲總會讓玩家們期待超級鮮活的遊戲角色又將帶給我們什麼樣的冒險故事。舉凡 PlayStation 旗下的《戰神》、《地平線》系列等，都打造出了一個個非常鮮明的遊戲世界讓玩家們徜徉其中，而遊戲角色的演員們也顯得越來越重要。不過，隨著 AI 時代到來，這些過去演活遊戲角色的演員們也與傳統影視產業的演員們一樣會擔心自己的所有演出都拿去訓練 AI，因此 2024 年與去年也發生了大罷工事件，希望爭取遊戲巨頭們不會將自己的演出用於 AI 訓練上，未來真人演員還會被這些 AI 取代。沒想到，AI 風潮似乎無法阻止，因為近日 Sony 竟申請一項新 AI，讓 AI 能夠模擬遊戲角色錄 Podcast，陪伴玩家。
【TGS2026】《明日方舟》與《蔚藍色法則》攤位報導！重現世界觀的攤位設計與 Cosplayer 亮相！
於 2026 年 1 月 29 日（四）揭幕的大型遊戲展覽「2026 台北國際電玩展（以下簡稱台北電玩展 20 []
Uber 擬年內在港推 Robotaxi！夥百度 Apollo Go 部署無人駕駛，香港或成亞洲首個市場
Uber 計劃年內在港與百度 Apollo Go 合作推出 Robotaxi 無人駕駛的士，香港或成其亞洲首個自動駕駛叫車市場。不過服務仍待具體時間表與監管安排落實，香港能否「今年內」上線成焦點。
手機拍攝新賽道，小米磁吸鏡頭準備量產，自帶 M4/3 傳感器
文章來源：Qooah.com 消息源數碼博主 @數碼閒聊站 透露，「磁吸鏡頭已啓動量產計劃，最快今年能見到」。這一動態迅速引發了行業對手機影像形態新一輪變革的猜測。 儘管未指明具體廠商，但多方線索指向了小米。此前在 Xiaomi 15系列的預熱中，雷軍曾公開展示過一個內部預研項目——模塊光學系統。該系統以其創新構想，獲得了手機與專業相機領域的高度關注。 該系統是一個磁吸式可拆卸鏡頭模組。它使用了定製的 M4/3 規格傳感器與全非球面光學鏡組，能夠輸出完整的一億像素，並提供等效 35mm 的人文焦段以及 F1.4 超大光圈。這一組合使其特別擅長夜景與人像拍攝，視角自然，虛化效果出眾。 該系統的核心技術突破在於兩點： 1. 高速無損傳輸：支援近光速激光傳輸，速率高達10Gbps，可實現無損 RAW 數據的瞬時傳遞。 2. 深度融合計算攝影：鏡頭可無縫調用手機的小米 AISP影像大腦與端側大模型，提供傳統相機無法比擬的算力支援，解鎖 UltraRAW 超級數碼底片，實現高達16級的動態範圍。 與目前市場上通過外接增距鏡等方案不同，小米模塊光學系統通過磁吸連接，無需接線、配對或額外供電，鏡頭體
2v2格鬥遊戲「2XKO」官方大賽「2XKO JAPAN SERIES 2026」將於2月21日開幕！報名受理中
合同會社Riot Games(以下簡稱Riot Games)將自2026年2月21日(六)起，舉辦基本遊玩免費 []
小米 HyperOS 4 前瞻，將完全清除 MIUI 歷史殘留代碼
文章來源：Qooah.com 2026 年下半年，小米將正式推出澎湃 HyperOS 4 操作系統，其中 8 月發佈的版本將成為首個徹底清除 MIUI 殘留代碼的迭代產品，標誌著澎湃 OS 徹底擺脫 MIUI 衍生身份，邁入完全獨立發展的新階段。 這一突破並非一蹴而就。在當前的澎湃 HyperOS 3.1 版本中，小米已啓動階段性剝離計劃，在天氣、相簿等系統模塊中率先移除 MIUI SDK，為後續全面革新奠定基礎。同時，澎湃 HyperOS 3.1 還展開前瞻性技術嘗試，採用 Google Flutter 工具包與 Rust 語言重構核心應用，推動系統向模塊化架構轉型。 澎湃 HyperOS 4 將延續這一技術路線，通過 Flutter 引擎實現全系統分區 UI 渲染與邏輯穩定性的標準化，徹底取代碎片化的 Java/Kotlin 遺留結構，從底層解決 Android 系統卡頓與碎片化的長期痛點。隨著所有歷史殘留代碼被清除，系統將卸下沈重包袱，流暢度與響應速度有望實現質的飛躍。 此次升級最大的受益者當屬使用老舊機型及中低階裝置的用戶。新系統將徹底消除臃腫的遺留進程，有效緩解低階處理器在R
GitHub 整合 Claude 同 Codex！Copilot Pro+／Enterprise 公開預覽，唔使轉工具就可派 AI 寫碼
GitHub 宣布 Claude（Anthropic）同 Codex（OpenAI）編碼代理進入 Agent HQ 公開預覽，Copilot Pro+ / Copilot Enterprise 用戶毋須額外訂閱即可使用。代理喺 GitHub 網頁、手機 App、VS Code 都可用，想試新玩法可睇開啟方法同使用流程。
勞福局指爭取第三季前完成安裝智能意外偵測系統
【Now新聞台】施政報告去年提及為300戶高風險住戶，安裝智能意外偵測系統。勞工及福利局局長孫玉菡預計，最快今年第一季可公布相關安排。 立法會主席李慧琼到北京出席全國人大常委會會議，立法會會議由內會主席陳振英代為主持。去年施政報告提及的為300戶高風險住戶，安裝智能意外偵測系統。勞工及福利局局長孫玉菡於會上指，預計最快今年第一季內公布安裝的安排，並爭取於第三季或之前完成安裝，而參與試行計劃的住戶費用全免，局方會委聘大學評估實行計劃的成效。#要聞
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
滙控據報推動業績不佳員工離職 部分銀行家面臨零獎金
《彭博》引述消息人士報道，滙控(0005.HK)計劃在未來數周發放獎金後，鼓勵業績不佳的投資銀行及財富管理部門員工離職，當中包括董事總經理級別的員工，並準備向一些銀行家發放很少的獎金或不發放獎金，以效仿華爾街競爭對手的做法。