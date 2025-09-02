受調查辦公室秘密戀情 雀巢執行長遭開除

（法新社日內瓦1日電） 瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）今天以「與直接下屬有秘密戀情」為由，解除執行長弗雷克斯（Laurent Freixe）職務，人事令即刻生效。

這家生產Nespresso膠囊咖啡與KitKat巧克力棒的跨國企業表示，解雇弗雷克斯是經過調查之後決定的。

雀巢迅速採取行動，經董事會通過，指派Nespresso咖啡部門執行長納瓦帝爾（Philipp Navratil）接替弗雷克斯一職。

雀巢聲明指出：「公司對弗雷克斯與直接下屬一段秘密戀愛關係進行調查，而決定讓他離職，此一行為已違反雀巢的商業行為守則。」

董事會表示，這項調查是由董事長柏爾克（Paul Bulcke）及首席獨立董事伊斯拉（Pablo Isla）監督，並有外部律師的協助。

柏爾克在聲明中表示：「這是一個必要的決定。雀巢的價值觀與公司治理是我們企業堅實的基礎。我感謝弗雷克斯多年來的付出。」

弗雷克斯是雀巢老將，自1986年加入法國雀巢。他負責歐洲業務直至2014年，期間帶領公司度過2008年開始的次貸危機與歐債危機。在晉升總公司執行長之前，他領導拉丁美洲事業部。

弗雷克斯在2024年9月意外接任執行長，肩負重振雀巢食品及日用品消費疲軟的重任。

雀巢旗下品牌還包括普瑞納（Purina）寵物食品、美極（Maggi）高湯塊、嘉寶（Gerber）嬰兒食品及奈斯奎克（Nesquik）巧克力飲品。

去年，雀巢股價大跌近1/4，讓瑞士國內大感憂心，因為瑞士養老基金對雀巢投資甚多。（編譯：紀錦玲）