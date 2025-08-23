一號戒備信號至少維持至周日上午 9 時
人才子女資助讀大學門檻收緊 教局不排除辦學團體收生投機取巧
【on.cc東網專訊】近期香港有中學爆出「借殼辦學」事件，署理教育局局長施俊輝出席電視節目時稱，違規學校只佔少數，強調對學校任何違規行為「零容忍」，被問到過去兩個月特別多學校涉嫌違規的情況出現，會否與教育局早前收緊報讀資助大學要求，要受養人子女提早來港讀書有關，施認為不排除有投機取巧心態的辦學團體看到契機而做不合規的工作，因此當局更義不容辭加強規管，做好監管工作，又指已發信提醒學校，任何做法都必須遵守教育條例，並會加強指引，提醒校方與內地姊妹學校不能合辦課程等。
施續稱公營及津貼學校的老師只能在內地宣傳所屬學校特色及招生，不能到內地教學或宣傳其他學校，施強調公營學校及津貼學校的老師用公帑支薪，工作應該在香港教學生，不論校長或老師，被學校安排到香港以外的地方協助另外一間學校宣傳，或介紹其他學校課程，均不符合工作職務。
施俊輝指，當局針對私校違規情況將推出短中長期措施，包括開學後首兩個月突擊巡查私校，他透露當局期望所有私校巡查最少一次，而為協助新來港家長等識辨有質素的私校，長遠措施將設私校辦學實務守則和合規私校名冊。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
丹麥宣布2026年起開放學生英文考試用AI
（法新社哥本哈根22日電） 丹麥教育部今天宣布，自明年開始，高中生參與英文科畢業考時將獲准使用人工智慧（AI）準備口試部分。丹麥政府表示，明年起准許學生在英文課程中使用AI將是實驗性舉措，且僅適用於高中畢業考的英文口試部分。法新社 ・ 1 天前
許凱出軌時間線曝光 一腳踏幾船
內地小生許凱今日被爆出與兩位女星感情糾紛，自稱是許凱女友的許荔莎，表示在2022年時因許凱與同公司女星趙晴開房被拍而分手。隨後她在社交網貼出對話截圖，以及公布許凱出軌時間線，二人於2021年聚會初見面，次日再經其他藝人朋友邀請，到許凱家聚會，許荔莎透露當晚朋友陸續離開後，「他喝多了，酒勁上來以後就把我拉到門邊親我，我還沒反應過來什麽情況，他就把自己衣服脫了，我被嚇飛了，結果因為喝太多他暈過去了，我就跑掉了。」許荔莎當時還跟朋友挪揄許凱身材一般，之後二人頻繁聊天並開始交往，直至2022年1月份因一次誤會吵架分開。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
聯合國正式宣布加薩陷入饑荒
（法新社羅馬22日電） 聯合國今天正式宣布加薩陷入饑荒，為中東地區首例。「糧食安全階段綜合分類」（IPC）團隊在今天的最新更新報告中表示，自2025年8月15日起，有合理證據顯示，加薩省（加薩市）已確認進入饑荒（IPC第5級）。法新社 ・ 1 天前
失業率升至兩年半新高 李家超：正處經濟轉型期 整體經濟正面增長
【Now新聞台】本港最新失業率達到3.7%，創兩年半以來新高。行政長官李家超認為，本港正處於經濟轉型期，整體經濟正面增長，個別行業表現有高低，業界要結合科技等提升競爭力。 行政長官李家超：「經濟轉型期，有人做得成功有很多的，有人的確會辛苦。我們要應用科技改革做法，還有一個是簡單的，他將舖位分配，重新按著不同地方需求整頓過，可能他在某一區關了店，在另一區多開兩間店都有。有一個很有趣，用AI看一碗麵，麵的覆蓋率，認為顧客看到麵的覆蓋率少於8成，會不開心，所以他將覆蓋面安排8成，這些是按著需求，結合科技去做。」他又指，本港第二季的店舖租賃數字上升，超過一半是餐飲業，有利業界找工作，而有些行業更替，勞工需要更多新技術，政府會大力推動勞工再培訓計劃。另外，對於高才通計劃，李家超認計劃成功，吸納的人才為本港創造大量經濟價值，即使部分人才未必長期居港，而是住在大灣區其他城市，亦是健康的發展模式，其他外國地方亦雷同，會再從多方面優化計劃。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
空置17年｜前泰林電器全幢巨舖傳取消交易 美聯前執董2月曾以4,800萬接手 創辦人家族曾爆爭產風波
位於佐敦彌敦道、已空置17年的前泰林電器旗艦店巨舖，傳出交易取消。上述物業為佐敦彌敦道310號全幢商住樓，連同鄰座美明大廈（312號）地舖及一樓，合共三分之二業權，今年2月以4,800萬元由偉諾有限公司（WAY PROMISE LIMITED）承接，買方公司董事為美聯集團（1200）前執行董事、資深舖位投資者郭應龍。惟近日傳出交易取消，郭應龍回覆傳媒查詢稱，自己未有取消交易，但目前仍未完成交易，且不便透露何時完成。閱讀更多舖市消息：集體回憶｜Burger King山頂分店月底拉閘 市區鋪全執 僅剩機場唯一分店港產片《生化壽屍》拍攝地｜北角「翻版天堂」變「死場」 3劏舖拍賣底價42萬 呎價低至2,900元據《香港01》記者翻查土地注冊文件，上述交易最新狀態為「中止註冊」（Registration Withheld），原因可能是部分文件暫未能完成註冊；同時新增一筆由財務公司提供的按揭登記，涉及泰林創辦人林球次子林作禮，該按揭同樣顯示「中止註冊」（Registration Withheld）。泰林於1946年由林球創立，早年以維修、買賣收音機起家，其後兼賣錄音機、唱機及擴音機等，全盛時在港擁28Hse.com ・ 1 天前
北角英皇道美都大廈火警 七旬男子燒傷昏迷送院不治｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（23 日）下午 4 時許，北角英皇道美都大廈發生火警，據悉一名男子燒傷昏迷送院。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
打風｜一號戒備信號生效 除非顯著快速增強或路徑偏北 否則至少維持至周日上午 9 時｜Yahoo
一號戒備信號現正生效。天文台表示，過去數小時，劍魚繼續穩定地向偏西方向移動，本港南部離岸及高地開始間中吹強風。按照現時預測，劍魚會在今晚最接近本港，於香港以南約 500 公里掠過，同時劍魚會進一步增強。今日餘下時間至明早本港南部及鄰近海域間中會受強風影響，天文台會密切監察本地風力變化。除非劍魚顯著地快速增強或採取較為偏北的路徑，否則一號戒備信號會至少維持至明日上午 9 時。Yahoo新聞 ・ 1 天前
太興逆市多賺2.8倍 中期息增四成
太興集團（6811.HK）在整體餐飲市場不景下逆市報喜，上半年股東應佔溢利4081.3萬元，按年飆升2.81倍，公司指因繼續嚴格控制成本，積極精簡營運流程以控制員工成本及其他營運成本，同時與業主和供應商協商最優惠條款，加上持續推進的分店整合策略逐步顯現成效。信報財經新聞 ・ 1 天前
警方打擊白牌車拘捕兩人 包括一名內地男子
警方新界北總區交通部打擊白牌車，拘捕兩人，包括一名內地男子。 警員在元朗及上水喬裝乘客，成功截獲兩輛懷疑涉嫌非法載客取酬的私家車，一名39歲內地男子及一名49歲本地男子涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用汽車」被捕。 警方經初步調查，相信該名內地男子並非網約車平台登記人，他同時涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」被捕，案件今日上午在粉嶺裁判法院提堂。至於49歲被捕男子獲准保釋候查。香港電台-港聞 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
港人移英潮續放緩 首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗 較去年同期銳減逾五成｜Yahoo
英國內政部周四（21 日）公佈最新一季入境數字，今年首兩季共接獲BNO簽證申請 5767 宗，其中5029 宗獲批；首兩季的簽證申請數字較去年同期的 1.3 萬宗銳減逾五成。據內政部數字，BNO 簽證計劃2021 年推出首年即進入申請高峰，共批出逾 7.5 萬宗申請，數字隨後每年逐步回落，申請、獲批和抵英人數均持續減少。Yahoo新聞 ・ 1 天前
51歲楊恭如凍齡狀態震驚網民 被指撞樣郭可盈毛舜筠：這年紀還這麼美
51歲楊恭如於1995年參加亞洲小姐，勇奪冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」；入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，包括《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等等，喺火紅之際，2022年突然被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，周正毅一度公開維護楊恭如而鬧出風波，楊恭如轉到內地工作並於上海定居。已淡出香港娛樂圈多年嘅楊恭如僅間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，亦於去年加入帶貨行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林家謙紅館騷舞蹈員跌落窿 舞蹈員安好並未受傷
唱作才子林家謙於紅館舉辦一連10場《White Summer》演唱會，並於19號晚正式開鑼，更有不少高空裝置與舞台效果。不過演唱會今晚發生意外，有舞蹈員在台上跳舞期間不慎墮入台底。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮑威爾暗示9月可減息 強調貨幣決策趨難
聯儲局主席鮑威爾在一次廣受關注的演說中，為9月減息開啟大門，然而他強調，前景相當不明朗，令貨幣政策的決定變得艱難。Yahoo財經 ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 20 小時前
柏迪入世界波：個個叫我起腳
【Now Sports】巴塞隆拿力克利雲特，下半場妙射得手的柏迪直言隊友從來鼓勵他起腳。於上半場落後兩球的巴塞，於下半場展開大反擊，僅4分鐘就由也馬傳予禁區外的柏迪（Pedri），由他在勁射破網，巴塞得以追近比數至1:2，這妙射可說令巴塞兵「醒晒」，士氣大振，是反敗為勝的轉捩點。22歲的柏迪賽後說到這入球時說：「大夥兒總是叫我射門及看球門，上半場，我的射門像個小孩，及至下半場我能夠取得士哥。」巴塞先苦後甜，可想像首仗以眾凌寡贏馬略卡，仍不滿球員表現的費力克，這次再度有微言：「人家使我們陷入非常艱難的狀況，我們必須大幅改善。」巴塞繼續作客之旅，下仗是下周日作客華歷簡奴。now.com 體育 ・ 1 小時前
藥倍安心｜何敬康質疑父母聲明無解答原創性 比喻「林家謙幫我寫歌，我改兩粒音參賽」
肝癌權威潘冬平醫生的16歲女兒潘浠淳研發並奪得多個本地和海外創科獎項的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，捲入原創爭議和侵犯病人私隱風波。新民黨立法會議員何敬康認為父母發出的最新聲明沒有解答公眾關於作品真實性的核心質疑，直言成年人應引導下一代堅守學術誠信底線，而不是選擇模糊化事件，今次是傳遞了錯誤am730 ・ 20 小時前
李夏茵：未來將檢視專科門診輪候流程冀加快效率
醫管局行政總裁李夏茵表示，未來會檢視專科門診排期輪候的流程，認為有進步空間，期望加快效率，縮短病人輪候時間。 李夏茵出席本台節目《千禧年代》表示，已就這個構思與7個醫院聯網總監商討，大家反應正面。她又說，日後如果可以設立中央系統，能全面了解各專科門診的派籌情況，相信可以提升效率，從而縮短輪候時間。 她表示，未來亦會探討可否盡量免卻病人要去不同專科門診覆診，而是於同一個診所處理，這與做好基層醫療亦有密切關係，預計有大約三成病情穩定的專科門診病人，日後或可轉到基層醫療診症。 另外，醫療收費改革明年1月1日起展開，屆時公營醫療服務收費水平會調整，收費減免機制亦會放寬，受惠人數會大幅增加。李夏茵表示，醫管局在第四季起會增加人手處理這方面的問題，每個聯網會有小隊負責，讓病人可以在明年新收費實施前已可以提早申請，11月將會先做預演，確保流程暢順，不會造成混亂。 她不排除可能會有病人，因為申請減免程序未完而需要先付費用，有待減免獲批之後，再由醫管局發還多繳的款項。香港電台-港聞 ・ 22 小時前
政府冒牌水｜Bonaqua「抽水」自揭生產鏈 強調是香港製造安心之選
政府捲入冒牌水風波，上周六起暫停鑫鼎鑫的樽裝飲用水合約。而今次落選的太古可口可樂則「抽水」，介紹桶裝水「Bonaqua」生產鏈，強調是香港製造，安心之選。am730 ・ 19 小時前
網上熱話｜女乘客離奇高舉化妝掃 用巴士冷氣口吹乾
乘搭公共交通工具時會遇到很多奇人奇事，有網民分享近日在巴士目擊有名女乘客突然高舉兩支化妝掃，引起其他乘客注意。am730 ・ 16 小時前