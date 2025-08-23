人才子女資助讀大學門檻收緊 教局不排除辦學團體收生投機取巧

【on.cc東網專訊】近期香港有中學爆出「借殼辦學」事件，署理教育局局長施俊輝出席電視節目時稱，違規學校只佔少數，強調對學校任何違規行為「零容忍」，被問到過去兩個月特別多學校涉嫌違規的情況出現，會否與教育局早前收緊報讀資助大學要求，要受養人子女提早來港讀書有關，施認為不排除有投機取巧心態的辦學團體看到契機而做不合規的工作，因此當局更義不容辭加強規管，做好監管工作，又指已發信提醒學校，任何做法都必須遵守教育條例，並會加強指引，提醒校方與內地姊妹學校不能合辦課程等。

施續稱公營及津貼學校的老師只能在內地宣傳所屬學校特色及招生，不能到內地教學或宣傳其他學校，施強調公營學校及津貼學校的老師用公帑支薪，工作應該在香港教學生，不論校長或老師，被學校安排到香港以外的地方協助另外一間學校宣傳，或介紹其他學校課程，均不符合工作職務。

施俊輝指，當局針對私校違規情況將推出短中長期措施，包括開學後首兩個月突擊巡查私校，他透露當局期望所有私校巡查最少一次，而為協助新來港家長等識辨有質素的私校，長遠措施將設私校辦學實務守則和合規私校名冊。

