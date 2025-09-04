口岸爆炸案退庭商議第四日 法官稱陪審團毋須有時間壓力

警方「守網者」社交平台公布，日前，有一名男子在網上搵兼職，見到Google正在刊登招聘廣告，稱在家工作及透過網上平台完成任務，便可賺取一成佣金。該男子不虞有詐，按下連結後隨即下載該網站的韓文App，註冊用戶後，App內的客服隨即主動聯絡，並指示他進行刷單。

AASTOCKS ・ 21 小時前