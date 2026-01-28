口感像椰果！中國養殖場推「蟑螂醬咖啡」

▲中國四川一家美洲家蠊養殖場，推出蟑螂醬咖啡、蟑螂脆脆咖啡，中媒記者也實際品嚐分享口感。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 蟑螂咖啡你敢喝嗎？中國一家「美洲家蠊」繁殖場，推出「蟑螂醬咖啡」、「四百次蟑螂脆脆咖啡」，在咖啡中加入剛蛻皮的美洲家蠊，有中媒記者親自嘗試後分享，「蟑螂醬」喝起來像椰果，蟑螂乾則像餅乾。

據中媒封面新聞報導，四川西昌一家全球最大的「美洲大蠊」養殖基地，推出馬年限定的「蟑螂醬咖啡」、「四百次蟑螂脆脆咖啡」，兩款都是加入剛蛻皮的美洲大蠊，前者是將蟑螂打成醬，倒入咖啡中當成基底，保留「新鮮肉感」；後者則是將蟑螂烘乾後，將蟑螂乾搗成「脆脆」灑在咖啡上。

廣告 廣告

封面新聞女記者實際品嚐後說，「整體口感跟普通的拿鐵其實沒有什麼太大的差別，但有加進美洲大蠊醬，喝到的時候會有『顆粒物、肉感，有點像椰果那種口感』」。

而蟑螂脆脆咖啡，她也形容說，蟑螂脆脆吃起來有點像Oreo餅乾，有一點跳跳糖那種奇妙的感覺。

報導提到，現代醫學發現，美洲大蠊含有多種元素，提取物對於創面、燒傷和潰瘍等創傷癒合，有明顯促進作用，美洲大蠊一生可以經歷七、八次蛻皮，具有極強的自我修復能力，是康復新液中主要的原材料之一。

蟑螂咖啡在中國並非首次出現，新浪新聞報導，去年11月北京就有一家爬蟲博物館，將可食用昆蟲融入咖啡，推出「大麥蟲咖啡」、「大麥蟲加蟑螂咖啡」、「含有豬籠草消化葉的特調飲料」，以及一款萬聖節限定的螞蟻飲料。

大麥蟲咖啡喝起來有焦香味，蟑螂咖啡則加上一絲微酸，螞蟻咖啡口感偏酸，豬籠草特調則沒有特殊味道。博物館透露，每天大約能賣出十幾杯，消費者多半是好奇的年輕人為主，蟑螂是從中藥房採買，食品安全沒有問題。

不過，不少微博網友都皺眉說：「這真接受不了，細想都全身起雞皮疙瘩，以後對椰果也沒好印象了」、「看到就吐了」、「味道再好也不符合中國人的心理」、「看到蟑螂兩個字，就忍不住生理性噁心，實在接受不了這種獵奇吃法」、「以後椰果也不想吃了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗遇民眾握手喊「巨人隊會贏喔」 阪神鐵娘子擺出哭哭表情

亞馬遜裁員搞烏龍！員工先收「慰問信」才知被炒 亞馬遜糗翻回應

美失智翁忘已婚39年又求婚！妻暖喊願意 養護機構助攻辦二次婚禮