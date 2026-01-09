🧧賀年食品🧧系列之 「一口開心果酥」 係今年新口味的賀年小食呀！！ 好多年前整過1次用開心果粉做的開心果酥，今次轉用開心果醬整，覺得更加香脆😋😋 今次的食譜其實係用前年的黑芝麻酥，將黑芝麻醬換成開心果醬，做法非常簡單易做，新手都做到，絕對係0失敗👍👍 呢款酥餅除左用開心果醬整之外，裏面仲加左d開心果碎粒，真係好香開心果味🤤🤤 鍾意開心果的你快d試下整喇！！ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17vFmM9a8b/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



食材

低筋麵粉 100 g

梳打粉 1.25 g

蛋黃 1個

蛋白 1隻

糖 28.5 g

牛油 55 g

開心果醬 18 g

開心果 36 g＋適量※裝飾



食譜份量

20個 N／A





作法:

1.將開心果打碎成粗粒，平均放在烤盤上，放中層，焗約6分鐘（150°；不需預熱）至金黃色（不同種類的堅果烤焗的溫度和時間都略有不同），然後打開焗爐門2-3吋（可用2個隔熱手套），用餘溫繼續焗至放涼，備用

1. 先將蛋黃、牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）、糖和已烤焗的開心果碎（可按個人喜好改用其他堅果／芝麻），攪拌至完全均勻 2. 加入開心果醬，拌勻

7 ：





1. 用篩逐少加入低筋麵粉和梳打粉 2. 用刮刀拌勻至無粉粒，然後搓成光滑的粉團

9 ：





1. 將粉團分成一份份（12 g），搓圓，再略為壓扁（不可太扁，焗出來會太薄的），然後塗上一層蛋白液，再灑上少許開心果碎裝飾

1. 預熱5分鐘（160°），放中層，焗約20-30分鐘左右（至表面及底部金黃；時間視乎厚薄而定），放涼

