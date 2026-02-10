🧧賀年食品🧧系列之 「一口開心果酥」 以往新年必整的賀年小食就係腰果酥，睇怕以後要加多呢款開心果酥呢！！ 今年呢款新口味的開心果酥個個食過都讚好👍👍 酥餅裏面除左有開心果碎粒，仲加左開心果醬，焗起成屋都充滿香噴噴的開心果香味🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1D7GMp5zJV/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

低筋麵粉 100 g

梳打粉 1.25 g

蛋黃 1個

蛋白 1隻

糖 28.5 g

牛油 55 g

開心果醬 18 g

開心果 36 g＋適量※裝飾



食譜份量

20個 N／A





作法:

1 ：

1. 將開心果打碎成粗粒，平均放在烤盤上，放中層，焗約6分鐘（150°；不需預熱）至金黃色（不同種類的堅果烤焗的溫度和時間都略有不同），然後打開焗爐門2-3吋（可用2個隔熱手套），用餘溫繼續焗至放涼，備用

2 ：

1. 先將蛋黃、牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）、糖和已烤焗的開心果碎（可按個人喜好改用其他堅果／芝麻），攪拌至完全均勻 2. 加入開心果醬，拌勻 3. 用篩逐少加入低筋麵粉和梳打粉 4. 用刮刀拌勻至無粉粒，然後搓成光滑的粉團

3 ：

1. 將粉團分成一份份（12 g），搓圓，再略為壓扁（不可太扁，焗出來會太薄的），然後塗上一層蛋白液，再灑上少許開心果碎裝飾

1. 預熱5分鐘（160°），放中層，焗約20-30分鐘左右（至表面及底部金黃；時間視乎厚薄而定），放涼

