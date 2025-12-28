古代智利文化的木乃伊藝術：哀悼與創作的交融

在古埃及人之前，古智利文化的 Chinchorro 族群採用了一種不同尋常的木乃伊製作方法：他們將逝者變成娃娃。每當死亡降臨這個古老社群時，Chinchorro 族便進行一種實質上成為藝術的哀悼儀式。根據劍橋大學出版社最近的一項研究，這個迷人的群體首先尊重死亡所帶來的分離感。負責研究的 Bernardo Arriaza 博士提出，他們會儀式性地將遺體放置一旁，然後外出收集顏料、泥土和蘆葦等原材料。甚至會將肉體去除，並提取主要器官，利用這些收集的材料來填充和繪畫遺體，為頭部加上假髮，並塑造面部特徵及生殖器。

這一過程，正如《考古學雜誌》所描述的，無疑是“密集而富有創造力”的，將逝者轉變為真正的藝術品。除了這種創新的喪葬習俗，研究指出這一複雜的儀式可能源於高比例的嬰兒死亡率；它起初是悲傷的表達，展現了創造力在處理失落中的深刻作用。

Chinchorro 族在古埃及人將這一實踐不朽化之前就已開始木乃伊化他們的死者。然而，Chinchorro 族的這一獨特做法被稱為人工木乃伊化，因為他們將逝者重新塑造成娃娃或一種獨特的雕像形式。隨著最早的 Chinchorro 木乃伊多為來自 Camarones 山谷的兒童，研究人員發現這一環境中含有高濃度的砷。這種毒性影響了他們的生育健康，導致流產和高嬰兒死亡率，Phys 報導。

Arriaza 博士認為，這種撕裂、清除並重組遺體的複雜行為源於深層的悲傷。近年來，研究人員提出，Chinchorro 族並不是在進行傳統的喪葬儀式，而是在進行“藝術治療”。Arriaza 博士在 Phys 中表示：“我一直在慢慢梳理我的思緒，以解釋 Chinchorro 族對於逝者，特別是兒童的早期、複雜及創造性的處理方式。轉變後的身體成為表達情感的畫布，也是這些古老民族可能找到情感療癒和安慰的地方。他們將逝者視為視覺偶像。”

隨著時間的推移，Chinchorro 族將這種應對機制納入其文化的核心儀式中。正如《考古學雜誌》所述，他們象徵性地將死者保留在生者的社會世界中，幾乎模仿了近期引起關注的悲傷機器人：逝者的人工智慧複製品，幾乎可以繼續生活。“悲傷是一種普遍的情感，將我們所有人聯繫在一起，”該研究指出，“……將人們聚集在一起，增強社會聯繫。”

Chinchorro 族遭受了無法言喻的損失，因為他們的後代相繼去世，這影響了他們在整個存在期間對待死者的方式。藝術在處理複雜情感中的持久力量：一項關於安第斯悲傷的研究表明，這些儀式使父母和子女之間形成了特別強烈的聯結。類似於最近在韓國的考古發現，這一文化經歷了重大損失和毀滅，Chinchorro 族將悲劇轉化為藝術成就。對這些 Chinchorro 木乃伊的研究展現了一個群體，他們深刻地處理了悲傷，最終使之成為了一件藝術作品。

