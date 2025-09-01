古佩玲港姐決賽回應樣貌進化傳聞 自爆當年選美爭啲跣低喺台上

古佩玲（Kelly）2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，數度被指疑容貌升級。古佩玲昨晚（8月31日）出席2025香港小姐競選決賽，再次就樣貌疑似再進化指控作出回應。

古佩玲昨晚以一身銀色晚裝亮相紅地氈，其Deep V設計大騷澎湃上圍，性感魅惑。古佩玲透露，是次戰衣係自己與朋友及造型師一齊挑選，表示喺試裙嗰陣回想起當年參選港姐封塵已久嘅記憶，爭啲喊咗出嚟：「之後就諗起，嘩，唔知唔覺就5年啦原來，一開始自己選嗰陣19歲，之後一步一步到而家，覺得自己真係成長咗好多。」古佩玲認為每個佳麗都好勁，要有強大心理，又要好淡定去表演，仲會有好多突發狀況要去處理，自爆當年其中一Part台上係有水花，佳麗們每行一步都好小心：「因為著住高跟鞋好怕跣，所以其實我嗰陣係跣咗一下。」

提及被網民質疑樣貌再進化，古佩玲大方回應：「我覺得網民有唔同意見係好正常嘅事情，咁我都會接受大家唔同嘅意見，其實我港姐嗰日嘅妝同今日個妝其實都係唔同化妝師化嘅。」表示一直有接收唔同意見，睇吓點樣可以越來越好及進步：「我覺得就算係好嘅評論，定係唔好嘅評論，都係自己成長嘅一部分，我都好多謝有啲人去批評我、提點我，咁我先可以不斷進步。」被問到抗唔抗拒整容，古佩玲表示：「呢樣嘢好睇個人，我覺得如果有啲人鍾意嘅話，咁咪鍾意咯。」

