古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。
博物館表示，由於入場觀眾非常踴躍，導致現場出現長長人龍，有網民在社交平台稱，排隊人潮由展出的四樓展廳，一直延伸至二樓。館方對入場安排造成的不便致歉，並表示將會檢討相關安排，以及加派人手協助現場維持秩序。
為疏導人流，博物館已將「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的開放時間延長一小時至晚上 9 時。另外，為答謝公眾，持昨日門票的訪客，包括使用彈性門票及會員門票人士，都可保留門票，並在 3 個月內再免費入場一次。其中，持彈性門票人士再訪時需先到博物館地下層詢問處登記取票，會員則會收到館方發出的入場贈券。
由於預計周末人流較多，相關展廳今日（ 23 日）的開放時間亦將延長至晚上 8 時。館方建議訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。館方又提醒，現場只會發售少量門票，並可能視乎情況在高峰時段暫停現場售票，呼籲訪客盡可能提前購票。此外，展覽推出的部分文創產品已經售罄，館方稱將會陸續補貨。
