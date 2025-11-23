搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
古埃及文明大展｜故宮博物館下午恢復現場售票 盲盒threads大熱逼爆西九 黑貓炒至$900︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港故宮文化博物館現正舉行「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽，但開放後首個周末因人流眾多而出現混亂。博物館今日（ 23 日）上午表示，由於訪客人數眾多，已於上午 11 時起暫停發售所有現場門票。至下午，館方指已於今日下午 3 時 30 分起恢復現場售票，門票數量有限，將採先到先得形式發售。
館方表示，今日已加派人手協助維持秩序，確保訪客能順利入場參觀，指入場安排運作順暢，訪客在人流高峰時間輪候約 15 分鐘至 30 分鐘便可入場。
香港歷來規模最大古埃及文物珍藏展覽
由於預計下午起展廳人流較多，輪候時間可能延長，館方建議仍未購票的觀眾選擇其他日期參觀，並事先在網上購票，同時呼籲入場者依照工作人員指示排隊。博物館展廳 9 今日將延長開放至晚上 8 時，建議參觀人士盡量選擇上午或黃昏時段入場，避開下午的高峰期。
展覽於本月 20 日開始，展期至明年 8 月 31 日，是香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。展品包括來自 7 間埃及重要博物館及薩卡拉考古遺址，合共 250 件文物。由於開放後首個周末參觀人數眾多，曾導致每個展館外最少要排隊 1 小時以上，有參觀者形容場內指示不清晰，場面混亂，博物館隨後宣布持有 11 月 22 日門票的人士，可保留門票並在 3 個月內再次免費入場 1 次。
限量盲盒公仔掀起熱潮
雖然過往香港的文物展覽相對較少人氣，但這次展覽因同步推出「古埃及主題盲盒」毛絨公仔，成功在社交媒體平台 Threads 上引發熱潮，吸引大批公眾排隊進場搶購盲盒公仔，遠超主辦單位的預期。
為了吸引年輕客群，博物館首次推出玩味十足的「古埃及主題盲盒」毛絨掛飾，一套有 6 款，售價為 128 元，款式包括法老、木乃伊、卡諾皮克罐等古埃及文明的代表性標誌或人物，參觀者可在館內購買。此外，登記成為「香港故宮之友」，可獲贈 1 個特別版非賣品毛絨掛飾。
門票方面，成人特別展覽門票售價為 190 元，全館通行門票為 230 元（特惠門票分別為 95 元及 115 元）。博物館亦推出多款優惠套票，包括高達八折的家庭套票，以及首次推出的「盲盒 + 全館通行彈性成人門票」套票，售價為 368 元，當中包含精美古埃及主題毛絨掛飾盲盒。
其中黑貓毛絨公仔大受歡迎，在二手市場價格急升。單隻公仔的原價為 298 元，但在展覽開放後的熱潮下，其「炒價」已達 500 元。至於連同藍色條紋帽子的版本，其價格更被炒高至 900 元。
