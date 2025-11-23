古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排

在故宮文化博物館舉行的古埃及文明大展，開放後首個周日吸引大批市民到場參觀。(吳康琦攝)

香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、採取「先到先得」形式發售。

博物館今晚(23日)表示，過去4天共接待了逾1.6萬名觀眾，反映公眾的濃厚興趣；今日特別延長開放至晚上8時。館方亦加派人手，維持現場秩序，確保持票觀眾能順利進入展廳9參觀。館方稱，將持續檢討安排，優化觀展體驗。感謝每一位觀眾的理解與耐心，也期望展覽運作日漸順暢，未來能為大家帶來更完善的參觀體驗。

館方又指，「法老貓咪毛公仔系列」商品現已售罄，團隊正全力補貨，期待盡快再次上架。顧客可於禮品店外掃瞄二維碼 填妥網上預訂表格，留下聯絡方法，當到貨時會獲通知。館方感謝市民的熱烈支持。

▼古埃及文明大展展出多項埃及博物館珍藏▼

倡上午或黃昏時段入場避高峰期

故宮文化博物館預計展廳下午起人流較多，輪候時間或會延長，呼籲要依照工作人員指示排隊入場，同時建議仍未購票的觀眾可選擇其他日期參觀並預先在網上購票。此外，博物館展廳9今日會延長開放至晚上8時，建議參觀者盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。博物館並提到，今日已加派人手在場協助管理秩序，確保參觀客能順利進入展廳，又說人流高峰時間只需輪候約15至30分鐘即可入場，形容今日入場安排運作暢順，館方將持續檢討並改善相關入場措施。

展覽開放首個周六場面混亂

由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會合辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，本月20日起展出至明年8月31日，屬香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，展出來自7間埃及重要博物館及薩卡拉考古遺址的合共250件文物。不過，在展覽開放後首個周末參觀人數眾多，導致每個展館外都最少要排隊一小時以上，有參觀者形容場內指示欠清晰、場面混亂，博物館隨後宣布持有11月22日門票的人士，可保留門票並在3個月內再次免費入場一次。

