Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品

想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！

廣告 廣告

香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。（圖片：香港故宮文化博物館）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

成人門票$190起！推期間限定古埃及主題精品

香港故宮文化博物館特地為展覽推出超過100款古埃及主題精品文創產品，包括特別為展覽設計、以古埃及文物為靈感的主題毛絨掛飾盲盒，共有6款，設計靈感源自法老、木乃伊、卡諾皮克罐等古埃及文明的象徵性標誌或人物。另外，為迎接展覽開幕，博物館推出多款不同類型的優惠套票，「古埃及文明大展」特別展覽成人門票為$190、特惠票（7至11歲小童門票、全日制學生、60 歲或以上長者等）為$95、6 歲或以下小童免費入場。是次展覽還首推「盲盒 + 全館通行彈性成人門票」套票，定價為$368，包全館通行彈性成人門票一張及「古埃及主題盲盒」一盒。大家可經Klook、Trip.com、博物館網站等線上平台購票，入場一睹古埃及歷史奧秘！

古埃及文明大展門票

價錢：成人票 $190起、特惠票 $95起

於Klook購買門票 於Trip.com購買門票

是次展覽特別設計以古埃及文物為靈感的主題毛絨掛飾盲盒，共有6款。（圖片：香港故宮文化博物館）

（圖片：香港故宮文化博物館）香港故宮文化博物館特地為展覽推出超過100款古埃及主題精品文創產品。

展出250件過千年古埃及歷史文物

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」11月20日起展開，將會展出由埃及最高文物委員會借出的250件珍貴文物，展品來自7間博物館，包括埃及國家博物館、古爾代蓋博物館、蘇伊士博物館、盧克索博物館、索哈傑省博物館、馬特魯省博物館，及謝赫村省博物館。同時，展覽亦展示開羅南部古都孟菲斯的龐大墓地薩卡拉的最新重大考古發現，相關文物亦經由埃及最高文物委員會借出。展品年代橫跨近4,000年，包括巨型雕像、石碑、木乃伊棺槨和面具、首飾、日用品，以及動物木乃伊等；當中不少更是首次在埃及境外巡展，極具歷史與學術價值！

會展出由埃及最高文物委員會借出的250件珍貴文物，共分為4大主題，包括「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」及「古埃及與世界」。（圖片：香港故宮文化博物館）

重現木乃伊製作過程、圖坦卡門陵墓的發掘現場

今次展覽共分為4大主題，包括「法老的國度」，聚焦於法老時代的古埃及文明發展，涵蓋古埃及法老王權、宗教信仰及日常生活；第二「圖坦卡門的世界」、第三「薩卡拉的秘密」，深入探討埃及近代考古重大發現，以及「古埃及與世界」，探索古埃及與其他古文明的交流互鑒。展廳內外還設置十多個多媒體裝置，為觀眾提供生動的參觀體驗，包括重現木乃伊製作過程、圖坦卡門陵墓的發掘現場等，觀眾在近距離欣賞珍貴文物的同時，還能感受考古發現的震撼瞬間與歷史原境！

展廳內外還設置十多個多媒體裝置，為觀眾提供生動的參觀體驗，包括重現木乃伊製作過程。（圖片：香港故宮文化博物館）

古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

日期：2025年11月20日至2026年8月31日

開放時間：

星期一、三、四及日10am-6pm

星期五、六及公眾假期10am-8pm

星期二、農曆年初一及年初二休館

地點：香港故宮文化博物館展廳9

更多相關文章：

大埃及博物館終開幕！歷時20年、斥資12億美元 展出10萬件文物＋圖坦卡門黃金面具再現

AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔

迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕

聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環

聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊

聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅

消委會旅保｜行李Delay/航班取消/自駕遊困於大風雪均不受保？旅行前必睇消委會旅遊保險選購建議

消委會行山杖｜消委會實測19款行山杖：2款抓地力欠佳、1款有機會整傷手腕！選購耐用、防滑、易收納「行山神隊友」要睇這4點

2026年最新旅遊趨勢！跑景點、打卡購物、大魚大肉統統不入流 即睇你的旅遊方式有否追上潮流