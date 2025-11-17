iHerb破萬好評洗護產品64折起！
香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品
想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
成人門票$190起！推期間限定古埃及主題精品
香港故宮文化博物館特地為展覽推出超過100款古埃及主題精品文創產品，包括特別為展覽設計、以古埃及文物為靈感的主題毛絨掛飾盲盒，共有6款，設計靈感源自法老、木乃伊、卡諾皮克罐等古埃及文明的象徵性標誌或人物。另外，為迎接展覽開幕，博物館推出多款不同類型的優惠套票，「古埃及文明大展」特別展覽成人門票為$190、特惠票（7至11歲小童門票、全日制學生、60 歲或以上長者等）為$95、6 歲或以下小童免費入場。是次展覽還首推「盲盒 + 全館通行彈性成人門票」套票，定價為$368，包全館通行彈性成人門票一張及「古埃及主題盲盒」一盒。大家可經Klook、Trip.com、博物館網站等線上平台購票，入場一睹古埃及歷史奧秘！
古埃及文明大展門票
價錢：成人票 $190起、特惠票 $95起
展出250件過千年古埃及歷史文物
香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」11月20日起展開，將會展出由埃及最高文物委員會借出的250件珍貴文物，展品來自7間博物館，包括埃及國家博物館、古爾代蓋博物館、蘇伊士博物館、盧克索博物館、索哈傑省博物館、馬特魯省博物館，及謝赫村省博物館。同時，展覽亦展示開羅南部古都孟菲斯的龐大墓地薩卡拉的最新重大考古發現，相關文物亦經由埃及最高文物委員會借出。展品年代橫跨近4,000年，包括巨型雕像、石碑、木乃伊棺槨和面具、首飾、日用品，以及動物木乃伊等；當中不少更是首次在埃及境外巡展，極具歷史與學術價值！
重現木乃伊製作過程、圖坦卡門陵墓的發掘現場
今次展覽共分為4大主題，包括「法老的國度」，聚焦於法老時代的古埃及文明發展，涵蓋古埃及法老王權、宗教信仰及日常生活；第二「圖坦卡門的世界」、第三「薩卡拉的秘密」，深入探討埃及近代考古重大發現，以及「古埃及與世界」，探索古埃及與其他古文明的交流互鑒。展廳內外還設置十多個多媒體裝置，為觀眾提供生動的參觀體驗，包括重現木乃伊製作過程、圖坦卡門陵墓的發掘現場等，觀眾在近距離欣賞珍貴文物的同時，還能感受考古發現的震撼瞬間與歷史原境！
古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
日期：2025年11月20日至2026年8月31日
開放時間：
星期一、三、四及日10am-6pm
星期五、六及公眾假期10am-8pm
星期二、農曆年初一及年初二休館
地點：香港故宮文化博物館展廳9
更多相關文章：
大埃及博物館終開幕！歷時20年、斥資12億美元 展出10萬件文物＋圖坦卡門黃金面具再現
AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔
迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
消委會旅保｜行李Delay/航班取消/自駕遊困於大風雪均不受保？旅行前必睇消委會旅遊保險選購建議
消委會行山杖｜消委會實測19款行山杖：2款抓地力欠佳、1款有機會整傷手腕！選購耐用、防滑、易收納「行山神隊友」要睇這4點
其他人也在看
消委會｜冬季雙人被20款大檢測！2款羊毛被填充物差異大 滿分最平只需$339（附總評五星名單）
今個禮拜天氣即將轉凍，消委會今期亦測試市面上20款冬季雙人被的填充物成分、耐洗度及保暖指標。樣本分為有羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被，大部分樣本整體表現理想。然而個別冬被填充物成分測出不符標示，當中2款羊毛被樣本標示羊毛填充物為100%卻測出分別只有50.5%及23.1%為羊毛成分。而且部分樣本的阻燃能力、洗濯及護理表現有待改善。最後更會有總評五星名單，想添置冬日暖被嗎？即看以下詳解！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 分鐘前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
DIPTYQUE香港節日期間限定店！走進童話書店的香氛奇遇
香港中環最夢幻的聖誕打卡點來了！法國香氛品牌DIPTYQUE由即日於荷李活道開設期間限定店，以《燭金夜語》為主題，打造150平方米的雙層童話空間，將節日魅力與超現實詩意完美結合，讓你沉醉於金光閃爍的香氛世界中。 墨綠色外牆下的驚喜 一踏進中環荷李活道57-59號，你一定會被這間標誌性的墨綠色小店吸引住目光。外牆上金色手寫的雋語與插畫家Vincent Puente筆下頑皮的貓咪角色Archibald相映成趣，充滿童趣與藝術感。推開門走進店內，瞬間仿如走進童話故事中的書店——綠意盎然的牆身和傢俱、閃爍金光的松果與聖誕樹，還有多個「神秘門扉」等待你去發掘藏在背後的故事插畫，營造出一個讓人完全沉醉於夢想與想像的奇幻空間。 冷杉樹裝置藝術成焦點 限定店的中央位置擺放了一座超吸睛的大型裝置藝術——以書本堆砌而成的冷杉樹，示著DIPTYQUE的節日經典香氛Sapin(冷杉)蠟燭，散發濃濃的冬日氣息。沿著描繪童話書店書架的樓梯走上二樓，你可以欣賞到完整的2025節日限定系列，並進入後方專為創意工作坊而設的空間。 親手打造獨一無二的節日禮物...men’s Reads ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Meta Quest 3S 歷史低價，低至 HK$1,940 入手最新 VR 裝備
趁著 Black Friday 的機會，Meta 最新的 Quest 3S 全線回歸歷史低價！目前在 Amazon 上 128GB 和 256GB 套組的售價分別來到了 US$250 和 US$329，約合 HK$1,940 及 HK$2,560 就能入手。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
中環美食｜「全日本最難預約燒鳥店」香港開姊妹店Torikaze 備長炭三黃雞燒鳥 午市$350起/晚市廚師發辦$780
Torikaze香港店位於中環置地廣場告羅士打大廈 Forty-Five內，是傳奇燒鳥大師池川義輝 (Yoshiteru Ikegawa) 創立的Torishiki ICHIMON旗下國際品牌，他的十多間燒鳥店遍佈日本及海外，當中位於東京的Torishiki、京都的Torisaki及紐約的 Torien 均獲得米芝蓮一星殊榮，而東京的Toriyaki Ohana則是米芝蓮推薦餐廳。繼香港店開業後，品牌還將在明年初進軍台北。Yahoo Food ・ 6 小時前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。Yahoo Food ・ 3 小時前
香港好去處｜上水一日遊6大景點！朝聖打卡「港版心形湖」、隱世秘境睇絕美日落、新手行山路線、復古高質cafe
不少港人週末都會北上深圳玩樂，但其實香港仍然有很多好去處讓大家發掘。除了在市區Citywalk歎杯啡、食個早午餐chill一日外，到郊外或離島親親大自然也是放鬆身心的好選擇。想避開人流較多的熱門路線，大家聽到都卻步的上水原來也有許多有趣獨特的景點，有興趣的朋友快點把這一篇收藏起來，這個週末到上去體驗一下小眾一日遊吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
摩通估小鵬機械人業務值560億 目標價倍升至195元 大行中最牛
小鵬汽車（9868.HK）全新一代人形機械人IRON甫發布即引起廣泛關注，成為小鵬邁向「具身智能公司」的標誌性產品。摩根大通認為，人形機械人業務有望成為小鵬第二增長曲線，預估到2030年出貨量可攀升至5萬個，單價降至30萬元（人民幣．下同），貢獻小鵬150億元年度營收。即使在最熊情景下，摩通對小鵬機械人業務的估值亦高達560億元，疊加Robotaxi、飛行汽車的發展潛力，該行把小鵬目標價大舉調升近一倍至195元，為大行中最牛。信報財經新聞 ・ 11 小時前