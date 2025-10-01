古埃及警衛或許利用骨哨來防止盜墓者

在埃及第十八王朝的城市阿肯那頓（今阿瑪爾納）發現了一個3300年的牛骨哨子，這一發現為古埃及的日常生活提供了新的視角。這個哨子由一根小型的牛趾骨（指骨）製成，長度僅為6.3厘米，顯示出其原始狀態，除了貫穿整個骨頭的單一孔洞外，並未經過任何加工。根據考古學家米歇爾·蘭格利（Michelle Langley）的研究，這個哨子可能是古埃及警衛用來維持皇家墓工秩序的工具。這一發現不僅揭示了古埃及社會的複雜性，還突顯出日常生活中一些不為人知的細節。

阿肯那頓法老於約公元前1347年建立了這座城市，但在其於公元前1332年去世後不久便被遺棄。自1970年代以來，阿瑪爾納的考古工作一直在進行，但這個牛骨哨子的發現來自於對東側兩個孤立定居點的研究：工人村和石村。這些定居點可能是為了容納那些負責建造附近皇家墓葬的石匠和勞工而設立的。根據研究，重重把守的道路可能是控制這些工人活動的手段。該哨子是在靠近石村的結構一號中發現的，這一結構可能是一個儲物室或警衛的宿舍，其周圍則是維護勞動者安全的警察和保安基礎設施。

在古代，不同文化中常見的趾骨（指骨）用於製作裝飾品、遊戲棋、把手和小雕像等。然而，阿瑪爾納的這根骨頭卻顯得特別，因為它缺乏常見的使用痕跡和修改痕跡，使其無法歸入已知的類別之中。研究人員用牛的指骨重現了哨子的功能，證明了這根骨頭能夠發出響亮的音調，且聲音能夠傳播到較遠的距離。考慮到其發現於一個受到保護的定居點檢查站附近，研究者推測該哨子的用途可能是用來發出信號、警告或吸引注意。

研究團隊指出，研究古埃及的「聲音景觀」是一個相對新穎的領域。雖然從裝飾品（如墓葬、陶片）及博物館藏品中可以確認使用複雜音樂器的證據，但在古埃及藝術中卻未發現或描繪簡單的哨子。據報導，研究小組認為這些日常工具可能不被認為足夠重要，因而未能在社會所重視的生活風格化描繪中展現出來。古埃及的研究大多偏向於精英階層，其壯麗的墓葬、紀念碑和文物是主要的研究重點。這些簡單工具或許能為了解使用者的生活提供更深入的見解。該研究的結果已發表在《國際骨考古學雜誌》中，進一步推動了對古代社會日常生活的探索。

