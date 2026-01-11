古城基什的齊古拉特修復首次有文字證據發現於泥土圓柱中

在伊拉克，考古學家最近發現了兩個泥土圓柱，這是已知的第一篇有關修復古城基什（Kish）神塔的基礎文本。此前的考古挖掘僅在印章磚上發現了基什神塔的相關記錄。然而，這次的發現卻包含了巴比倫偉大建設者尼布甲尼撒王（King Nebuchadnezzar）的一段皇家銘文。這兩個幾乎一模一樣的圓柱詳細描述了他修復基什神塔的計劃，這座神塔最初是由一位未具名的前王建造的。

這些圓柱的內容更像是神話，描述了他重建該結構的神聖啟示，聲稱神明扎巴巴（Zababa）和伊什塔爾（Ishtar）激勵他完成這項任務，因為這座寺廟已經破敗不堪。雖然尼布甲尼撒王的建設計劃仍然傳奇，但這兩個圓柱提供了第一個文獻，記錄了他工作的真實範圍以及他的親筆言辭，宣告他的意圖並解釋他為何選擇以神明的名義推進這項工程。

根據發表在《伊拉克》（Iraq）期刊上的一項研究，2013年，兩名當地居民將這兩個實心的烘烤泥土圓柱交給國家文物和遺產委員會。他們是在古基什遺址的神塔山丘意外發現這些圓柱的。兩個圓柱上的文字分為兩列，並由一條縱向線分隔。在開頭幾行中，王者宣告他的稱號並提及一些宗教工程，然後轉向主要主題，描述了神塔最初是由一位前王建造，後來又由另一位王進行修復的過程。

這位研究的作者向 Phys.org 解釋，扎巴巴是戰爭之神，他的妻子伊什塔爾則是戰爭和愛情的女神，古美索不達米亞的神明和他們的妻子通常在同一座寺廟中受到崇拜。此外，伊什塔爾在烏魯克（Uruk）被尊崇為該城市的主神，並在多個城市受到崇拜。

該銘文中寫道，如 Phys.org 報導，...基什的神塔，曾由一位過去的王建造，但其牆壁已經變形，(一位前王)曾修復過(受損的牆壁)，使其結構適合，隨著時間的推移，它(再次)變得脆弱，(其牆壁)變形，雨水沖刷掉了其磚石。然而，對於過去王者的缺乏具體提及使考古學家感到困惑，讓他們不得不推測。研究人員指出：「很難回答為什麼他沒有提到過去的王。」然而，他提及了神明，聲稱他「美化了其外觀，並使其[閃耀]」。

他以一段祈禱結束了銘文：哦 扎巴巴和伊什塔爾，因這件事，願藉由你們尊貴的命令，我的日子長久，能夠長壽，征服我的敵人，並用你們的兇猛武器，擊殺我的對手，捆綁我的敵人。這些泥土圓柱被《古代起源》（Ancient Origins）形容為「時間膠囊」，保存了古代王者的成就與宗教虔誠。

