古天樂喪寵幸網友 被笑似「苦笑貓」都唔嬲

【on.cc東網專訊】影帝古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然、郭羨妮及滕麗名等主演電影版《尋秦記》，為求令宣傳做到無孔不入，古天樂近來就加入社交網，更樂此不疲不斷同網友、粉絲零距離交流，頻頻「寵幸」網友發文，引來大量網民留言追Post。

最近有網民截圖古天樂網上資料頁面，又拎嚟同苦笑貓meme圖（網路爆紅圖片）對照，兩幅圖望落又真係有幾分相似，問道：「古先生，相係你自己揀㗎？」古天樂抵死回覆：「你點知㗎？不過真係好似樣！😂」令一眾網民笑開懷，大讚男神貼地。

又有網民指因為鍾意古天樂，所以佢嘅兩個好朋友為佢去飲咖啡換《尋秦記》周邊，又一口氣買40多盒零食郵寄到多倫多，大受感動嘅網友亦如願以償，抽齊第二版全款周邊，成功引得古天樂親自回覆：「有啲咁嘅朋友，真係要起歌！人生有個真正朋友的確好～極！」完美對應《尋秦記》電視版中，古天樂沐浴時唱歌被宣萱鬧「淫賊」嘅經典一幕。

