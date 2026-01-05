古天樂宣萱為「仔仔」朱鑑然慶生 「生日請求」fans每人叫10位睇《尋秦記》

今天生日的朱鑑然前晚在深圳路演中，與戲中的爹哋媽咪古天樂、宣萱，一家三口齊齊整整與現場觀眾預祝生日，場面溫馨，朱仔為自己祈願之餘，還不忘提醒現場fans每人叫10位好友，到戲院睇好戲看《尋秦記》。



前晚路演進行期間，工作人員特意推出蛋糕，給朱仔驚喜，為他預祝生日。身為daddy項少龍古仔與媽咪烏廷芳跟壽星仔朱仔項羽，三人一起擺了一個心心甫士，畫面溫馨動人，甜到漏。提到「生日願望」？他笑謂：「生日願望是不可以直接講出來的！」所以他以「生日請求」來表達，溫馨提示叫大家入場睇戲！



現場觀眾十分熱情，大合唱生日歌，古仔和宣萱也給朱仔送上祝福，讓他在工作中歡度一個幸福滿滿的生辰。

