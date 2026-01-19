曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。
有網友與媽媽入場睇完《尋秦記》後，在Threads出post，談及與媽媽對話中的有趣內容。媽媽直指各人都老了很多，之後更指「古天樂和宣萱拍左（咗）拖好多年，不過佢哋唔認⋯」，就連這位網友都疑惑道：「你又知？！」
不過古天樂本尊很快就親自回覆回應迷團，他寫到：「伯母咪屈🙏🏿😂睇完彩蛋，你應該送個kinder出奇蛋俾阿媽！」
古天樂突然回應「緋聞」，引得其他網民都踴躍回應。有網民笑言：「你咁多年以黎（嚟）感情事一路都話唔回應㗎喎！你而家澄清呀？」亦有網民搞笑道：「古生，你Sam Hui（心虛的意思）喎！」更有網民大讚伯友表示：「咩屈？我話老人家挑通眼眉就真。」至於樓主十分孝順，不但帶媽媽去看電影，收到古天樂回應後，更立即買入出奇蛋給媽媽，更說：「項少叫到，即刻送上，阿媽都話多謝😂🤣」
其他人也在看
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 14 分鐘前
鄭則仕完走渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手 司機：終於遇到
鴨脷洲海怡半島日前有司機駕車到屋苑內一條斑馬線時停車，一位女童跟隨大人過路，她期間有禮地向司機鞠躬及揮手一刻被車Cam拍下放上社交平台，影片引起網民討論，表示小朋友「好乖」、「有家教就係咁」。am730 ・ 5 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 3 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
尋秦記︳江華自爆電影版冇份演出原因「佢哋冇搵過我」
《尋秦記》電影版上映至今已經喺香港斬獲逾7千萬票房，唔少觀眾都大嘆「回憶返晒嚟」，皆因唔少劇集角色都由原本電視版嘅演員歸位演繹。Yahoo 娛樂圈 ・ 27 分鐘前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 8 小時前
美國強硬外交反效果？金融時報：特朗普正在讓世界愛上中國
《金融時報》分析指出，美國總統特朗普直白且去道德化的外交路線，未能為美國贏得更多尊重，反而在全球範圍內強化中國的影響力。從關稅戰、俄烏戰爭到國家資本主義，美國外交正面臨結構性挑戰，世界秩序也悄然轉向北京。鉅亨網 ・ 2 小時前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 3 小時前
王卓淇澳洲海灘水着放題 Deep V露背乜都齊
【on.cc東網專訊】前港姐王卓淇早前到澳洲旅行，當然少不了換上泳裝到當地的海灘遊玩，日前她晒出到澳洲曼利海灘的靚相，並寫道：「我愛南半球的夏天，翻到一組沒發過的hehehe，好像還是相機更有質感呢～（P1-P3），手機的話是更加有自然氛圍感。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
香港馬拉松｜全馬跑手背著嬰兒參賽遭大會終止作賽 醫生指或令嬰兒頸部及內臟受傷
【Now新聞台】香港馬拉松有全馬跑手背著嬰兒跑步，違反大會競賽規則，被中止參賽資格。有家庭醫生表示，跑步時的搖晃有機會令嬰兒頸部及內臟受傷。一名全馬跑手背著嬰兒參賽，把號碼布扣在嬰兒的衣服上。大會指，在賽事期間發現這名違規跑手後，安排他離開賽道，終止他繼續作賽，並會保留拒絕他日後參賽權利。不少人批評這名跑手自私，罔顧嬰兒安危。有家庭醫生表示，跑步時的搖晃有機會令嬰兒頸部及內臟受傷。家庭醫生林永和：「兩個月以下頸部未承托得很好，就算護著，某程度上搖晃有機會整傷他，導致腦部的影響。這樣跑的時候，搖晃或大動作，對一個小朋友的頸部或手腳或內臟都可能有嚴重影響。」今屆馬拉松賽事吸引逾12萬人報名，最後有約7.4萬跑手參賽。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜建議，可把賽事分開兩日舉行，讓更多人參賽。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜：「十公里(賽事)放在周六，或者加上半馬，十公里路線可能可以有些不同，例如以啟德體育園做終點。現時其中一個問題，每次跑完在天后散得很快，很多人會說希望可以感受體育氣氛，很多外國城市賽事的終點放在主場館，可以留在那裡一段時間，某程度上可以增加消費。」浸會大學運動及健康科學系教授劉永松表示，部分商戶受賽事封路影響，擴展規模時要顧及市民的意見。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 2 天前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。鉅亨網 ・ 9 小時前
周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他考到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
詐騙園區成員逃出求助 中國駐柬使館現人龍
柬埔寨政府本月搗破多個電騙集團據點，大量集團成員逃亡後前往所屬國家的駐柬使館求助，位於金邊的中國大使館，昨日（18 日）起門外就大排長龍。報道稱，他們有些人身上沒有護照，向使館求助，想在農曆新年前辦理護照，以便回國。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
【新聞點評】派糖助中產 考財爺功夫
隨着股市暢旺、印花稅收入猛漲，港府庫房有望提早「扭虧」，據估計2025/26財政年度將錄得百多億元盈餘，這亦令坊間要求「派糖」的呼聲逐漸高漲。事實上，近年很多市民都在「過緊日子」，中產階層尤其壓力沉重、怨氣頗大，特別是個人免稅額、累進稅稅階等已接近10年未見調整，當局是時候為中產「鬆一鬆綁」。但另一邊廂，港府未來的基建開支仍然龐大，經濟復甦勢頭亦未穩固，在此情況下如何「派糖」達致皆大歡喜，實在很考財爺功夫。信報財經新聞 ・ 14 小時前