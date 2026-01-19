古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿

《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。

有網友與媽媽入場睇完《尋秦記》後，在Threads出post，談及與媽媽對話中的有趣內容。媽媽直指各人都老了很多，之後更指「古天樂和宣萱拍左（咗）拖好多年，不過佢哋唔認⋯」，就連這位網友都疑惑道：「你又知？！」

不過古天樂本尊很快就親自回覆回應迷團，他寫到：「伯母咪屈🙏🏿😂睇完彩蛋，你應該送個kinder出奇蛋俾阿媽！」

古天樂突然回應「緋聞」，引得其他網民都踴躍回應。有網民笑言：「你咁多年以黎（嚟）感情事一路都話唔回應㗎喎！你而家澄清呀？」亦有網民搞笑道：「古生，你Sam Hui（心虛的意思）喎！」更有網民大讚伯友表示：「咩屈？我話老人家挑通眼眉就真。」至於樓主十分孝順，不但帶媽媽去看電影，收到古天樂回應後，更立即買入出奇蛋給媽媽，更說：「項少叫到，即刻送上，阿媽都話多謝😂🤣」