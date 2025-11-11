古天樂越南Sell港產片被圍 洪金寶搣甩輪椅精神好

【on.cc東網專訊】藝人古天樂、洪金寶日前到越南胡志明市參與「香港電影巡禮」越南站開幕式，古天樂由落機一刻，到踏上開幕禮紅地氈，都被大批女粉絲簇擁，極之受歡迎！於紅地氈上，老、中、青女粉絲一齊追星，古仔可謂「殺盡」不同年齡層，其中有一位女仕成功跟古仔握手，更開心到掩面、跳躍，表現相當興奮。

洪金寶近年屢傳身體麻麻，但在越南之行，他的精神相當之好，面色紅潤，亦毋須以輪椅代步，兩人受訪時，都不約而同推介香港電影，巡禮亦會放映《九龍城寨之圍城》，古天樂笑言希望大家能夠感受到香港電影的誠意：「電影嘅動作同故事非常引人入勝，希望大家繼續支持香港電影。」

