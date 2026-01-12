古天樂開Threads帳戶與網民互動 親自出post回應玩上癮 一晚逾20萬人追蹤

古天樂最近積極為電影《尋秦記》宣傳，除了到戲院連環謝票，更開埋Threads帳戶與網民互動，經過一晚，追蹤人數已輕鬆過20萬！

古天樂突襲Threads開account，當然不少人都立即追蹤他的帳號，當中包括吳肇軒，而他亦得到古天樂回應追蹤，吳肇軒見到即刻招積出post寫道：「今次我話我贏咗99%香港人，你哋駁我唔到喇掛？」點知古天樂立即unfollow，十分識玩，不過隨後他都再次追蹤返吳肇軒。

既然成為脆友，古天樂也即時寫下第一個post，他先寫了60個「入定！」，更說：「紀念我今日入定threads! （大家可以估下第一個post入面仲有咩玄機）利申：估中無獎」有精靈脆友立即估到是慶祝《尋秦記》票房達6,000萬元，結果得到古天樂送上100分emoji回覆。另外又有脆友找回Y2K年代Yes Card，指古天樂當年簽名冇咁長，古天樂也搞笑回應：「只不過係以前簽嗰個名未發育！」

古天樂的回應風趣幽默，但有網民側疑是由PR團隊做打手，怎料本尊表示：「PR團隊就係我，我就係PR團隊，我問你死未！」他更拍片做證，結果逾4萬人齊齊讚好，更有網民留言說：「Omggggg 真係daddy 覆我地呀！」、「古老闆對香港電影付出不遺餘力」。