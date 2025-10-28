古天樂馬來西亞賽車 獲瘋狂集郵影唔停

【on.cc東網專訊】影帝古天樂（古仔）前日特意飛抵馬來西亞，現身當地著名的雪邦國際賽車場，與泰星Bie（吳翊歌）齊齊見證「MotoGP世界摩托車錦標賽馬來西亞大獎賽」，首次參與盛會的他更以特邀嘉身份亮相，負責在賽事中揮旗，向車手們發號令開賽。

古仔今次與著名車手Alex Marquez及Fermin Aldeguer同框互動，吸引不少車迷追星。現場所見他較車手們更獲關注，名副其實的「行到邊被影到邊」，而古仔表現大方親民，不時停步讓大家集郵，又為小粉絲簽名留念。相關視頻及照片流出後，隨即引起網民熱議，有人直喊：「沒想到可以在這裏看到古天樂」、「遇到古天樂是今天第一次的幸運」，也有粉繼晒出合照，獲大批網直指羨慕。古仔此行被形容「身體力行推動賽車文化」，最終更見證了Alex Marquez奪冠的頂峯時刻，收穫同樣不少。

