古天樂情人節出專輯，也許是浪漫情人節禮物之一！《男朋友》、《天命最高》，雙封面限量CD、黑膠上架

情人節禮物未有頭緒的話，古天樂來給大家一個情人節驚喜，就是要來推出首張精選專輯，集合25年經典作品，有近期大熱的《天命最高》，亦有經典的《男朋友》、《今期流行》、《Mr. Cool》等。專輯更有兩封面設計，會推出CD以及黑膠，限量發售，也許是古生給大家最浪漫的情人節禮物吧！

「回答我可不可以～暫時讓我講出感覺後～才直說你有男朋友，現在就要走～」古天樂的《男朋友》在情人節多多少少都會被翻出來聽聽，而現在古生就趁著情人節這檔期，不只將《男朋友》回歸市場，更集給過往唱過的經典音樂作品，在情人節推出首張精選專輯《天命最高Back To The Past》。專輯有近期上映的「都市傳說」電影《尋秦記》主題曲《天命最高》之外，亦有《今期流行》、《Mr. Cool》，「資深」粉絲都會聽過的《像我這種男人》、《天真》、《吻得到 愛不到》都在裡面。

入行超過30年的古天樂，在歌影視三個界別各有成就，更在2018年與謝安琪合唱《（一個男人）一個女人和浴室》而奪得2018年度叱咤頒獎典「我最喜愛的男歌手」。當時古天樂已被問及幾時再唱歌甚至出歌，現在古生在無預兆下在情人節來個突襲，給大家一張精選專輯，也許是他的回歸樂壇前奏，同時都是送給粉絲們的情人節禮物。

今次精選專輯「Back To The Past」有兩款封面，不只CD，亦因應熱潮而推出黑膠，而且是限量推出的，香港會在2月14日上架，暫時得知下星期會接受預訂，詳情有待公布。而有網民在日本網發現專輯會在3月6日上架，CD賣7,090日元（約353港元），黑膠則賣12,290日元（約611港元），各位粉絲鎖定買來珍藏了！

