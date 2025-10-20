楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
55歲古天樂「惜字如金」的大智慧，古老闆在玄妙說話背後的想法：成功是沒有定義的
古天樂由「古仔」變成「古老闆」，再加上愈見豐厚的人生歷練，話不算很多的他，往往在公開場合或訪問中都惜字如金。但那些看似講咗等於冇講的的說話背後，無論是和生活還是電影相關，聽起來很玄妙的話，都不時蘊含著他的大智慧。花時間細味，就會看懂。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
「我現在會看的電影，主要是看未來發生甚麼事。你看到五至十年後，市場會改變，有些戲種，可能不再被市場需要。」
由演員做到電影公司老闆，他很了解電影背後的運作，於是不斷緊貼目前國際的市場發展，明白「變化」、「改革」是必然的事情，故此他的視野會偏向宏觀，看得比較遠大。
有段時間因為很喜歡《黑袍糾察隊》，於是被問及拍攝一個反英雄故事的可能性，他又回覆得玄妙：「其實不難拍，只是沒人想到怎拍。我沒試過的東西都想試，當然市場會有它的發展限制、題材會有所局限，導致一些人不敢創新，但創作正正要不停大膽創新。」於是他會嘗試跳出香港，讓更多人認識香港電影的同時，也看看會有什麼意想不到的碰撞。
「我覺得不會因為賺錢多，某些東西會轉用貴的！我覺得錢夠用已經足夠。」
早在2018年，已經有傳古天樂的資產高達十億元。不但擁有經理人公司和多間電影製作公司，亦不時會低調做善事。除了很多娛樂圈的人在有需要之時，他都會低調地伸出援手之外，他也在內地興建近百間學校、醫療室、水窖等，也在汶川地震後成立「古天樂慈善基金」。他從不透露捐款的數目，保持低調：「我是本著做善事的心，不想談錢，也沒目標要捐建多少座學校。我有丁點成就、有能力就會幫忙，亦會一直做下去。」
他自己對錢則是知足的態度，也分享指因為工作不時都由星期一做到星期日，九成時間都在工作。「我不太會去行街買東西，一個月可能不用怎樣花錢。」餘下的私人時間只想回家和家人見面，吃住家飯，就是他最開心的活動。
「要明白人生是沒有永遠的成功，沒有永遠的失敗。人生沒有完美，成功更是沒有定義。」
如果要說古天樂是成功人士，想必大部分人都不會反對，但他自己從不自認成功，甚至因為對很多事情仍充滿好奇的關係，形容自己的事業才剛開始：「人生沒有完美，成功更是沒有定義，只在乎你在生活上會否感到滿足。面對未來，我還有更多事情要做。」
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
萬綺雯「長腿女神」保養有道迎來55歲生日，網民大讚近照比當年的馬小玲更添女人魅力
Stephy鄧麗欣42歲生日｜成為由心而發的「中女天花板」、愈活愈好看的保養心法：人開心，看起來沒那麼老
其他人也在看
日本警方拘捕四人 涉從香港走私黃金
【Now新聞台】日本警方周二拘捕四人，涉嫌由香港走私8公斤黃金入境。 警方以囚車押送涉案的一男三女疑犯。據報，34歲的男主腦西村昌盛去年七月指示三名約二、三十歲的女子，將沙狀黃金藏於內衣褲裡，再由香港坐飛機運抵東京羽田機場，企圖避開987萬日圓的黃金進口稅、折合大約50萬港元，被日本警方以涉嫌違反關稅法拘捕。警方指，三名女疑犯互相認識，為賺取現金和旅費而犯案，四人都承認控罪。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
內地女子涉以泰國大學假學歷申請優才計劃 准保釋12月再訊
39 歲持雙程證女子涉安排使用泰國一間大學的畢業證書，透過中介申請「優才計劃」來港，被控「安排使用虛假文書」罪，案件周二（21 日）在沙田裁判法院首提堂。法庭線 ・ 11 小時前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 1 天前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 1 天前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
荷蘭稱外交官正積極斡旋處理安世半導體事件
《環球時報》報道，荷蘭經濟事務大臣卡雷曼斯表示，荷蘭外交官正就安世半導體事件積極斡旋，他將在數日內與中方主管官員會面，又指事件已升至最高層級討論。他指中國汽車製造商同樣需要安世半導體晶片，兩國應共同解決問題。 美國上月29日發布「穿透規則」，荷蘭政府其後以行政手段直接介入安世半導體內部事務。公司全球業務及治理架構受衝擊，上周五(17日)傳出中國區員工停薪及系統權限中斷，經營受到影響。安世半導體中國其後發公開信指，安世國內公司獨立經營、生產經營一切如常，董事會和管理層不會允許外部力量影響營運或損害員工利益。 中國商務部新聞發言人何詠前早前表示，美方「穿透規則」是加害中企的始作俑者，希望荷方堅持獨立自主糾正錯誤做法，切實保護中國投資者正當權益。報道引述中國商務部研究院副研究員周密指，荷蘭想要解決問題，必須堅持獨立自主，而不是在美國脅迫下泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，同時更要遵守雙方企業契約與普遍市場原則，與中方通過磋商妥善解決分歧。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
安世中國捍衛自主權 稱員工有權拒絕執行荷蘭總部指示
【彭博】— 晶片製造商安世半導體的中國子公司表示生產經營一切如常，全體員工應當繼續執行安世國內公司的工作指示。這凸顯出荷蘭政府接管安世半導體後，其中國子公司與荷蘭總部之間的緊張關係。Bloomberg ・ 1 天前
日本債市暴跌 「寡婦交易」逆襲成全球最賺搖錢樹
幾十年來，全球債券基金一直被一種在日本稱之為「寡婦交易」所吸引，卻也因此屢屢受創。 這個策略的原理很簡單：借入並出售日本政府債券，預期價格下跌，然後再買回，賺取差價。但在日本長期實施超寬鬆貨幣政策的年代裡，這項策略讓債券投資人損失慘重。而如今，它逆襲成了全球債券市場最有利可圖的鉅亨網 ・ 11 小時前
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
謝霆鋒自從拍攝《12道鋒味》節目之後就與美食結下不解之緣，更從歌手升級為大廚，展示其實力所在。早前更與Google地圖合作推出「霆鋒的香港鋒味」美食地圖，精選多間香港餐廳，其亦有在社交平台不時推出探店的餐廳，讓大家更能了解霆鋒喜歡去什麼香港餐廳！想知道謝霆鋒喜歡的餐廳清單，就要看看Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 19 小時前
白宮東廂百年大改建 川普宣布打造豪華宴會廳
（法新社華盛頓20日電） 法新社報導，美國總統川普一向以不按牌理出牌著稱，被外界譽為「政治推土機」，而如今他真的動起手來，開始拆除白宮東廂部分結構，要改建豪華宴會廳。川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「我很高興宣布，白宮已開始興建全新大型、極為美麗的白宮宴會廳（White House Ballroom）。」法新社 ・ 15 小時前
清水灣半島｜呎價約1萬元 仲有得揀山景海景
由新地發展的清水灣半島，分兩期發展，在2001至2002年落成，樓齡約23至24年，提供1959伙，涵蓋2房至4房間隔。樓盤當年開售時以豪宅定位，除了提供當時區內罕有的4房大單位，也設規模不小的會所，包括健身室、泳池、網球場、燒烤場及電影院等設施。28Hse.com ・ 1 天前
雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安
藝人鄭家純（雞排妹）與日籍醫師Akira在日本輕井澤「森之美教堂」舉辦婚禮，浪漫圓了兩人多年前的約定，卻也意外讓Akira正面照外流曝光，引發熱議。對此，鄭家純親自發文說明是工作人員一時疏忽所致，不會責怪任何人，並以幽默態度回應：「好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。壞消息是：我得面對Akira真的有點像蔣萬安這件事。」姊妹淘 ・ 12 小時前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Mango創辦人墮崖身亡，「嫌疑犯」是他的長子？西班牙第五富豪Isak Andic，由「意外失足」轉為「可能的謀殺案」
Mango 創辦人 Isak Andic 突然墮崖身亡，本已定為「意外失足」的案件，突然轉向「可能的謀殺案」方向追查，而「嫌疑犯」竟然是長子 Jonathan Andic，事件引起全城熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
特朗普稱能與華達公平貿協
中美元首預計在本月底南韓舉行亞太經合組織（APEC）峰會期間會面，美國總統特朗普相信，兩國可達成強而有力的公平貿易協議，雙方都會感到滿意，又表示中美必須共同繁榮，強調雙方經濟合作的重要性，特朗普另談及明年初的訪華計劃，自言已獲邀請訪問中國，且大致上已安排好。 重申中方要採購美大豆 特朗普表明，自己「想對中國好些」，跟中國國家主席習近平之間的關係亦很好，惟他強調，不希望中方玩「稀土遊戲」威脅美國，一旦中方對美國限制出口稀土，又不採購美國大豆的話，美方會以關稅還擊，「我希望他們（中國）採購美國大豆，他們（現時）停止採購大豆，因為覺得是在懲罰美國農民，我們不會容許這種事情發生。」 他形容，中國一直非常尊重美國，目前正向美國支付55%關稅，如果雙方未能達成協議，美國下月起可能把關稅大幅提升至155%，亦不排除限制對華出口美國的飛機零部件。 美貿易代表促北京停報復 對於中國日前宣布，因應美國政府對中國海事、物流及造船業，展開「301調查」，中方決定採取反制措施，包括把南韓最大造船企業之一、韓華海洋株式會社在內的5間美國子公司，列入反制清單。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）批評，信報財經新聞 ・ 40 分鐘前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
胡‧說樓市｜今年蝕讓之最? 屯門緹岸身價慘削半!?
本港樓價指數連升三個月，息口回落加上租金創出新高，市場普遍瀰漫著樓市見底的樂觀情緒，買家信心亦見回升 。然而，為何新聞上巨額蝕讓的成交個案仍然不絕於耳？究竟是市場虛火一場，還是另有內情？Yahoo 地產 ・ 16 小時前
【話題】烏拉圭傳奇前鋒科蘭業餘賽受重創 三條肋骨骨折及肺部局部萎縮
曾代表烏拉圭出戰世界盃並贏得金靴獎，職業生涯尾期曾加盟港超球隊傑志的傳奇前鋒科蘭 Diego Forlan，日前於一場業餘足球賽時遭遇嚴重意外，與對手碰撞後重傷倒地，需要立即送院治療，經診斷後發現三條...運動筆記 ・ 2 小時前
NBA ｜紐約人不滿 前主帥向宿敵塞爾特人透露機密
紐約人在上季尾炒了主帥帖保度，而佢仲未有新工作，近日到訪塞爾特人訓練營，向對方傳達去年季後賽紐約人擊敗波士頓系列戰中的一些觀察與心得，令紐約人內部甚為不滿。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前