55歲古天樂「惜字如金」的大智慧，古老闆在玄妙說話背後的想法：成功是沒有定義的

古天樂由「古仔」變成「古老闆」，再加上愈見豐厚的人生歷練，話不算很多的他，往往在公開場合或訪問中都惜字如金。但那些看似講咗等於冇講的的說話背後，無論是和生活還是電影相關，聽起來很玄妙的話，都不時蘊含著他的大智慧。花時間細味，就會看懂。

「我現在會看的電影，主要是看未來發生甚麼事。你看到五至十年後，市場會改變，有些戲種，可能不再被市場需要。」

由演員做到電影公司老闆，他很了解電影背後的運作，於是不斷緊貼目前國際的市場發展，明白「變化」、「改革」是必然的事情，故此他的視野會偏向宏觀，看得比較遠大。

有段時間因為很喜歡《黑袍糾察隊》，於是被問及拍攝一個反英雄故事的可能性，他又回覆得玄妙：「其實不難拍，只是沒人想到怎拍。我沒試過的東西都想試，當然市場會有它的發展限制、題材會有所局限，導致一些人不敢創新，但創作正正要不停大膽創新。」於是他會嘗試跳出香港，讓更多人認識香港電影的同時，也看看會有什麼意想不到的碰撞。

「我覺得不會因為賺錢多，某些東西會轉用貴的！我覺得錢夠用已經足夠。」

早在2018年，已經有傳古天樂的資產高達十億元。不但擁有經理人公司和多間電影製作公司，亦不時會低調做善事。除了很多娛樂圈的人在有需要之時，他都會低調地伸出援手之外，他也在內地興建近百間學校、醫療室、水窖等，也在汶川地震後成立「古天樂慈善基金」。他從不透露捐款的數目，保持低調：「我是本著做善事的心，不想談錢，也沒目標要捐建多少座學校。我有丁點成就、有能力就會幫忙，亦會一直做下去。」

他自己對錢則是知足的態度，也分享指因為工作不時都由星期一做到星期日，九成時間都在工作。「我不太會去行街買東西，一個月可能不用怎樣花錢。」餘下的私人時間只想回家和家人見面，吃住家飯，就是他最開心的活動。

「要明白人生是沒有永遠的成功，沒有永遠的失敗。人生沒有完美，成功更是沒有定義。」

如果要說古天樂是成功人士，想必大部分人都不會反對，但他自己從不自認成功，甚至因為對很多事情仍充滿好奇的關係，形容自己的事業才剛開始：「人生沒有完美，成功更是沒有定義，只在乎你在生活上會否感到滿足。面對未來，我還有更多事情要做。」

