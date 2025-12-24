古夫法老太陽船展開修復 埃及博物館開放現場作業

（法新社開羅23日電） 埃及今天在剛開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）內，對一艘有4600年歷史的古埃及法老王古夫（Khufu）太陽船，展開現場公開修復作業。

修復人員利用小型吊車，小心翼翼地將一塊脆弱腐朽的木板移入太陽船館（Solar Boats Museum）大廳，這是構成這艘古王國時期（Old Kingdom）儀式用船的共1650塊木料中的第1塊。

這艘船於1954年在金字塔群附近一座密封坑內被發現，但由於木材極為脆弱，相關出土與發掘作業直到2011年才正式展開。

埃及旅遊和文物部長法西（Sherif Fathy）告訴媒體說：「各位今天見證的是21世紀最重要的修復工程之一。」

這項修復作業預計耗時4年，將在大埃及博物館內全程對外開放，讓參觀民眾近距離觀賞。

這項計畫由日本國際協力機構（JICA）資助350萬美元，並由日本考古學家與埃及專家一同參與。

博物館修復計畫負責人齊丹（Eissa Zidan）指出，船體木料因長期熱劣化而極為脆弱，過去考古團隊因此遲遲未能展開修復；目前埃及與日本專家正採用符合國際標準的有機材料進行處理。

館內同時也收藏另一艘同時期的太陽船，這艘船出土狀況好得多，原先陳列於吉薩金字塔群旁。