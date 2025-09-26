古巨基《盲聽的歌聲》聯同歌手音樂人發掘樂壇新星 藉YouTube助新人追夢

影音平台YouTube迎來20週年，昨日（25日 ）舉辦平台「20 週年傳媒及創作者慶祝活動」YouTube 十分重視創作者生態圈的可持續發展，因此在香港推出全新計劃，進一步支持創作者和音樂人在平台上發展事業。

與 ChillGOOD TV 合作助音樂新星發展： Foundry Rising 是 YouTube 在全球的一項新計劃，旨在支持事業剛起步的音樂人成長。在香港，YouTube 與本地頻道「ChillGOOD TV」合作推展計劃。該頻道製作的現場音樂表演影片去年登上 2024 年度十大熱門影片榜首。頻道創辦人兼著名歌手古巨基，邀請一眾著名音樂製作人包括舒文、陳浩然及陳考威作為監製組評審，與及一眾專業歌手包括容祖兒、衛蘭、陳健安、陳柏宇、許廷鏗、小肥、6 號@RB 作為歌手組評審，從《盲聽的歌聲》企劃芸芸參加者中選出兩位具潛力的樂壇新星「波斯」及「章魚燒」。YouTube 與 ChillGOOD TV 將一同為他們提供輔助及資源，助他們在 YouTube 上開創事業，其中包括為他們製作新歌及音樂影片。

YouTube 頻道「ChillGOOD TV」創辦人古巨基表示：「從錄音帶年代到現在的串流音樂世代，我和大家都經歷了廣東樂壇的演變，包括曲風、MV、舞台、樂壇生態以致聽音樂的習慣。YouTube 在當下時代不僅僅是一個影音平台，它更是發掘新星、助其成長，並與樂迷直接聯繫互動的重要舞台。正因如此，我非常高興這次與 YouTube 合作在香港推展 Foundry Rising 計劃。我們不僅在尋找香港的好歌聲，更藉着 YouTube 這樣匯聚多方支持、在香港以至全球發展蓬勃的『發射台』，幫助更多有音樂夢想的朋友開創音樂事業，吸納屬於他們的聽眾。」

試行 Brand Deals Cohort Program：為進一步支持具潛力的新晉創作者邁向專業發展，我們試行 Brand Deals Cohort Program，初期以 YouTube 頻道訂閱人數為 1 萬至 30 萬的創作者為目標對象。計劃推出三個月已協助超過 240 個本地頻道了解作為創作者的專業發展機會，並向他們分享了業界的最佳做法和趨勢，包括與品牌展開合作的常見方式，以及在內容創作上善用跨格式趨勢的技巧等。除了與創作者分享行業相關技能和知識外，我們亦與本地營銷公司合作，協助簡化品牌與創作者之間的合作流程。