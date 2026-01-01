古巨基與57歲太太Lorraine再做父母！今天（1日）報喜，古巨基宣布第二個小朋友出世，他在社交平台寫道：「這是在2025對於我和太太和（兒子）Kuson一件非常感動的事，想在2026新年新開始的一天跟大家分享。忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟/妹妹。因為我和太太本身也有兄弟姊妹，我們都很了解長大成人後家中有兄弟姊妹，能夠互相照應互相分擔的手足情真的很重要。畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。感恩願望成真，Kuson和弟弟相親相愛，我會繼續做個好丈夫、好爸爸。」

古巨基元旦日宣布再做爸爸 太太57歲誕子

Lorraine比基仔年長4歲，現年57歲，她於2020年以52歲產大仔Kuson，2026年再報喜，去年（2025年）她以57歲的超高齡為Kuson添一個弟弟。