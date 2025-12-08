古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生

古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。哪怕你係天王巨星，做父母都係要為小朋友讀書親力親為。早前有小紅書網民目擊，古巨基單拖湊住Kuson參加加拿大國際學校嘉年華，相信係為個仔升學做定資料搜集。當日基仔未有帶口罩掩飾身份，太太Lorraine未見隨行，但就有疑似工人姐姐幫手。

加拿大國際學校係是香港數一數二嘅國際學校，淨係留位費已經要8萬蚊，至於小學生嘅全年學費就需要210,900元，不過對於天王級嘅基仔而言絕對濕濕碎。同古巨基同公司兼同樣唱功了得嘅李克勤，佢嘅大仔李立仁(Ryan）都係加拿大國際學校畢業生，剛剛於今年遠赴美國紐約大學升讀電影電視系。唔知克勤有冇私下分享讀呢間學校嘅有用資訊呢？

