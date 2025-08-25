古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！

西九海濱長廊日前（23日）變身大型戶外K房！古巨基率領五隊本地Busker隊伍，包括island studio HK、spirithk、20醬、hiddenjam及chillday x ReSing，於打風兼暴曬的天氣雙重夾擊下，進行逾兩小時的戶外Busking。古sir向現場歡眾說：「有好多街頭演唱嘅朋友仔，佢哋好鍾意音樂嘅同時，其實亦都好有實力，希望多啲人可以認識佢哋！」

雖然懸掛一號風球，但無損古sir跟Busker隊伍的熱情。下午開Show時天氣反覆，西九海濱一時狂風大作，吹倒譜架；但一時又陽光普照，熱到大家汗流浹背。這次busking安排別具心思，每隊busker除了獨唱還各自與古sir合唱兩首歌曲，其中一首為港產片主題曲，以音樂向香港電影致敬，當中包括古巨基曾獲香港電影金像獎最佳電影歌曲的《歡樂今宵》，現場氣氛一度爆熱。

Busking 唱到中段，天空突然出現一道彩虹，全場即時歡呼起來。基仔問觀眾：「大家知唔知彩虹代表乜呀？」台下觀眾大叫：「幸運！」古sir笑說：「條彩虹係我哋個show本身book咗嚟嘅，都幾貴㗎！」引來全場大笑，古sir續說：「今日我哋每個睇到彩虹嘅都會好Lucky ！」隨即引來一片歡呼聲。

活動尾聲，本來古sir獨唱《初心》及《友共情》以作完場，但全場觀眾一齊大合唱後仍不願離去，甚至大叫Encore！古sir笑住話：「Busking真係冇準備Encore歌㗎，一首『士啤』都冇。」不過他最後都順應民意，問大家想聽他清唱甚麼歌，此時，有Busker隊員大叫：「唱《勁歌金曲》！」全場即時起哄！古sir即刻瞪大對眼問：「邊個？係邊個提議㗎？出嚟同我一齊唱！」最後古sir有求必應，Encore《勁歌金曲》再次引發全場大合唱，為這次busking 活動畫上完美句號。這次Busking不少網民都大讚好正好好聽，又讚古sir攜同一眾年輕busker演出，推動本地busking文化令更多觀眾認識音樂素人，希望再有更多類似嘅busking 。

