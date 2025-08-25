焦點

天文台料低壓區本週中入南海

Yahoo 娛樂圈

古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！

西九海濱長廊日前（23日）變身大型戶外K房！古巨基率領五隊本地Busker隊伍，包括island studio HK、spirithk、20醬、hiddenjam及chillday x ReSing，於打風兼暴曬的天氣雙重夾擊下，進行逾兩小時的戶外Busking。古sir向現場歡眾說：「有好多街頭演唱嘅朋友仔，佢哋好鍾意音樂嘅同時，其實亦都好有實力，希望多啲人可以認識佢哋！」

雖然懸掛一號風球，但無損古sir跟Busker隊伍的熱情。下午開Show時天氣反覆，西九海濱一時狂風大作，吹倒譜架；但一時又陽光普照，熱到大家汗流浹背。這次busking安排別具心思，每隊busker除了獨唱還各自與古sir合唱兩首歌曲，其中一首為港產片主題曲，以音樂向香港電影致敬，當中包括古巨基曾獲香港電影金像獎最佳電影歌曲的《歡樂今宵》，現場氣氛一度爆熱。

Busking 唱到中段，天空突然出現一道彩虹，全場即時歡呼起來。基仔問觀眾：「大家知唔知彩虹代表乜呀？」台下觀眾大叫：「幸運！」古sir笑說：「條彩虹係我哋個show本身book咗嚟嘅，都幾貴㗎！」引來全場大笑，古sir續說：「今日我哋每個睇到彩虹嘅都會好Lucky ！」隨即引來一片歡呼聲。

活動尾聲，本來古sir獨唱《初心》及《友共情》以作完場，但全場觀眾一齊大合唱後仍不願離去，甚至大叫Encore！古sir笑住話：「Busking真係冇準備Encore歌㗎，一首『士啤』都冇。」不過他最後都順應民意，問大家想聽他清唱甚麼歌，此時，有Busker隊員大叫：「唱《勁歌金曲》！」全場即時起哄！古sir即刻瞪大對眼問：「邊個？係邊個提議㗎？出嚟同我一齊唱！」最後古sir有求必應，Encore《勁歌金曲》再次引發全場大合唱，為這次busking 活動畫上完美句號。這次Busking不少網民都大讚好正好好聽，又讚古sir攜同一眾年輕busker演出，推動本地busking文化令更多觀眾認識音樂素人，希望再有更多類似嘅busking 。

古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！
古巨基帶隊Busker玩足兩粒鐘 一號波下暴曬狂風現彩虹：我哋個show book嚟嘅！

其他人也在看

香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand

旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$110起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！

Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
許靖韻獲fans加冕封「葵青一枝花」 商場變「許靖韻主題樂園」

許靖韻獲fans加冕封「葵青一枝花」 商場變「許靖韻主題樂園」

許靖韻（Angela）近日同潮牌再度crossover，推出周邊，包括型格tee、cap帽、環保袋、手提電風扇等等，實行同fans一齊潮住降溫！日前Angela受品牌邀請，殺入商場舉行活動，Angela未出場，現場已經十分墟冚，數百fans逼到爆棚！

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
外表像極雙胞胎　 BLACKPINK Jisoo親姊曝

外表像極雙胞胎　 BLACKPINK Jisoo親姊曝

[NOWnews今日新聞]韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的姊姊金智潤過去是一名空服員，隨著妹妹走紅，姊姊也因為漂亮的外型獲得許多粉絲，現在是一名有著54萬粉絲的網紅。日前姊姊登上節目《Sup...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
荃灣兩男搭枱食早餐疑「䟴腳」爭執互襲　兩敗俱傷送院同被捕

荃灣兩男搭枱食早餐疑「䟴腳」爭執互襲　兩敗俱傷送院同被捕

荃灣發生打鬥案。 今日（25日）清晨5時05分，兩名互不相識的男子分別於荃灣兆和街34-36號一餐廳食早餐，二人「搭枱」，其間35歲姓方男食客疑因「 䟴腳」，引起同枱54歲姓冼男子不滿，雙方發生爭執，初時口角，繼而動武，姓冼男子隨手執起一隻叉襲擊對方，姓方男子被襲後走出餐廳，在自己的私家車內取出一支約3

am730 ・ 19 小時前
今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相

今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相

阿Lam、Sally這一集主力分享生活哲學，二人自揭不接觸社交媒體背後真相！Sally笑言自己幾乎不會花時間Post相上社交平台

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器

Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器

Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。

Yahoo Style HK ・ 21 小時前

泡泡瑪特：mini版Labubu周四晚線上發售 每個79元人幣

泡泡瑪特(09992.HK)宣布，推出mini版LABUBU盲盒新品，單盒售價79元人民幣。新品將於周四(28日)晚上10時線上發售，線下門店於周五(29日)發售。 產品分為A及B兩端，每端包括14款常規及1款隱藏，常規概率1:14，隱藏概率1:168，整套售價為1,106元人民幣。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 22 小時前
濫用公屋｜何永賢：3年收回9000公屋單位 有住戶單位改裝美甲店

濫用公屋｜何永賢：3年收回9000公屋單位 有住戶單位改裝美甲店

現屆政府致力打擊濫用公屋。房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。

am730 ・ 1 天前
葡萄牙發生史上最大森林火災 近千名消防員待命防火勢惡化

葡萄牙發生史上最大森林火災 近千名消防員待命防火勢惡化

（法新社里斯本25日電） 近千名消防員今天仍在葡萄牙中部待命，以防止被當局稱為國家史上最大的森林火災再次惡化。葡萄牙國家民防局發言人、指揮官費瑞拉（Telmo Ferreira）告訴法新社，這場持續11天、肆虐面積達6萬4451公頃的大火，直到昨天才得到控制。

法新社 ・ 8 小時前
全球最貴！ 佐敦高比球員卡$1290萬美元賣出

全球最貴！ 佐敦高比球員卡$1290萬美元賣出

米高佐敦與高比拜仁親筆簽名的籃球卡，以1290萬美元的破紀錄價格成交，成為史上最昂貴的體育收藏卡。而競投完結的當天，正正是以故高比拜仁的生日。

Yahoo 體育 ・ 1 天前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓　釋放甚麼訊號？

身體最誠實？全體高官過去一年無買樓　釋放甚麼訊號？

香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。

Yahoo 地產 ・ 20 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣

泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣

內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。

AASTOCKS ・ 12 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民

55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民

郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
片場從不理女兒　李炳憲爆料孫藝真冷漠

片場從不理女兒　李炳憲爆料孫藝真冷漠

[NOWnews今日新聞]韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律...

今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路

范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路

中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利　激突巨胸傾瀉而出夠震撼

鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利　激突巨胸傾瀉而出夠震撼

【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
98歲老人頭上「長角」親手剪掉　大量出血命危急送院(有片)

98歲老人頭上「長角」親手剪掉　大量出血命危急送院(有片)

上海一名98歲婆婆，因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，3年來深受困擾，她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將它剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。 綜合《都市時報》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發後中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯絡正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經

am730 ・ 14 小時前
影帝梁家輝「片場溫柔照顧年輕演員」暖到登熱搜！　網嘆：根本當成女兒寵​

影帝梁家輝「片場溫柔照顧年輕演員」暖到登熱搜！　網嘆：根本當成女兒寵​

67歲影帝梁家輝近日因電影《捕風追影》的一段幕後佳話，再度成為網路關注焦點。女演員曾涵煜在社群分享，某次她蹲在片場吸菸區，一邊抽菸一邊玩手機，怎料梁家輝主動上前輕聲提醒：「妹妹，妳這麼漂亮的女孩子，不該這個姿勢抽菸的。」隨後遞上一張摺疊椅，示意她坐下休息。

姊妹淘 ・ 14 小時前

李家超：有信心2萬個簡約公屋單位未來一年半落成

行政長官李家超表示，施政報告諮詢展開已兩個多月，政府舉辦了40多場諮詢活動，收到的意見書比以前增加約一成，他表示將於9月17日公布施政報告。 李家超日前到訪觀塘區，參觀彩興路的「簡約公屋」。他指該項目會提供2,290個單位，現時已經有超過2,000個單位入伙，今個月會繼續有不同新住戶入伙，有信心會全數入伙。 他提到，政府推出三萬間「簡約公屋」，他很高興約有9,500個單位在今年可以全部落成啟用，另外約2萬個單位亦有信心將在未來一年半全部落成；輪候公屋時間由他上任時的6.1年，縮短到現時綜合輪候時間5.1年。 另外，他亦到訪牛頭角下邨了解關愛隊的工作，並檢視將於11月開幕的東九文化中心設施。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 20 小時前
許瑋甯生完小孩變更美！自拍照驚見『少女肌好氣色』 網友瘋問新手媽養顏秘訣

許瑋甯生完小孩變更美！自拍照驚見『少女肌好氣色』 網友瘋問新手媽養顏秘訣

事實上，新手媽媽的確容易面臨氣色暗沉、膚況不穩或精神疲憊，但只要掌握一些小技巧，也能像許瑋甯一樣展現最佳狀態。以下4招網友們分享的產後養顏法，讓新手媽們能快速找回好氣色：第一招，內調飲食補氣血。產後身體虛弱，需要足夠營養補足元氣，建議可以多攝取紅棗、黑芝麻...

styletc ・ 14 小時前