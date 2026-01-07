天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。
對此，華育生殖醫學婦產科診所院長徐明義教授提醒，這並非單靠自然機率的奇蹟，而是「提早佈局」的科學成果。決定懷孕成功率的核心在於「卵子的年齡」，而非子宮或外表的生理年齡。徐明義教授說明，依據臨床經驗與國際統計資料，若未事先保存年輕卵子，超過 45 歲自卵懷孕的機率僅剩 1% 至 2%。
57歲生子引發熱議，徐明義教授解析關鍵：在於「卵子年齡」
許多女性誤以為只要外表保養得宜、月經還有來，就能順利懷孕，這是高齡求子最大的誤區。徐明義教授直言：「外表可以靠醫美逆齡，但卵巢的時鐘無法倒轉。」
殘酷的數據真相：女性卵子數量出生即固定，35 歲後品質與數量呈「雪崩式」下滑。到了 40 歲，卵巢內健康的卵子儲備量可能僅剩 3%。
子宮與卵巢的時差：子宮的老化速度遠慢於卵巢。與古巨基太太類似的高齡順利生產案例，臨床上多半與年輕時即保存生育力高度相關。徐明義教授指出，若能提前將冷凍卵子或冷凍胚胎，便能保留當時的卵子品質，為未來懷孕留下重要選項。只要有健康的胚胎，透過賀爾蒙調整子宮環境，即便停經後的女性仍有機會懷孕。
高齡流產的主因：高齡產婦常見的流產或胎兒異常（如唐氏症），有70%到80%是源於胚胎染色體異常，這正是卵子老化帶來的直接後果。
高齡試管致勝策略：拒絕盲目嘗試，靠「精準篩檢」與「分段治療」突圍
對於錯過凍卵黃金期、現在已屆高齡的女性，徐明義教授強調不能再賭運氣，必須採取「精準篩檢」與「分段治療」的科學策略，才能在與時間的賽跑中勝出。
PGT-A 胚胎著床前篩檢（胚胎的面試官）： 高齡懷孕最大的風險是植入不健康的胚胎導致反覆流產。PGT-A 就像是植入前的「面試」，直接篩選出染色體正常的胚胎。根據國際臨床研究顯示，40 歲以上族群搭配 PGT-A後，懷孕率可從 29.8% 大幅提升至 60.8%，有效降低流產導致身心創傷。
分段治療 (Segmental Treatment)： 高齡者的身體禁不起頻繁折騰。徐明義教授建議採「分段式」進行：
第一階段：專注取卵與凍胚。
第二階段：讓身體休息，利用藥物或手術調理子宮環境（處理肌腺瘤、內膜異位等）。
第三階段：待子宮狀態最佳時再進行植入，提高著床成功率。
生育保存的關鍵，藏在實驗室裡的細節： 高齡卵子極其珍貴，經不起環境波動。華育診所堅持「手術室與實驗室距離僅一面牆之隔」，極小化卵子取出後曝露於外界的時間；同時引進歐盟認證 RI-Witness™ 晶片識別系統，並由具備多年臨床經驗的資深胚胎師團隊全程參與樣本辨識、流程監控與關鍵節點判讀，透過系統與專業人員的雙重確認機制，協助降低人為錯誤風險，強化精卵配對與胚胎處理的安全性。
AMH 是妳的生育存摺：看懂數值意義，為自己設下理性的「停損點」
備孕是一場心理與生理的消耗戰，設立理性的「停損點」是愛自己的表現。徐明義教授提出著名的「樂透理論」來解釋 AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）指標：
AMH 是樂透張數（數量）：代表妳還有多少卵子庫存。
年齡是中獎率（品質）：年紀越大，單張樂透中獎的機率越低。
走到高齡備孕階段，生育選擇也需要重新思考
借卵的轉念重生。若年齡超過 45、46 歲，或 AMH 降至 0.03（幾近停經），自卵成功率已微乎其微。此時「借卵」可作為解決生育問題的理性選項之一；在符合適應症且、經完整醫療評估，並使用健康年輕捐贈者卵子的情況下，臨床懷孕率可依國際文獻顯示，顯著高於同齡自卵治療結果。
總結：別讓焦慮吞噬希望，用科學縮短等待
古巨基夫妻的案例之所以引發關注，正因為它讓大眾重新思考年齡與生育的關係，也突顯出現代生殖醫療在「提早規劃」上的關鍵角色徐明義教授建議，高齡備孕就像在移動的沙漏中賽跑，除了維持規律運動改善血液循環、進行心理調適外，最重要的是盡早透過AMH檢測了解自己的生育時鐘。
配合政府試管嬰兒補助 3.0（首次申請未滿 45 歲最高補助 13 萬元），選擇具備高規格實驗室與 PGT-A 技術的生殖醫學診所，無論是自卵凍胚還是轉念借卵，都能為家庭圓滿找到最適合的路徑。徐明義教授提醒，高齡懷孕的關鍵不在於複製他人的結果，而是理解自己的條件，選擇最適合的醫療路徑。
