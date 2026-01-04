古巨基元旦日宣布再做爸爸！與57歲太太愛情長跑20年，迎來低調幸福的家庭生活：我們是不可分割的夥伴

新一年剛到，古巨基就帶來好消息，太太Lorraine在去年誕下小兒子，再為古家增添一位新成員。古巨基和太太結婚11年，愛情長跑更久，以往是助手和藝人的關係，由工作夥伴轉為家庭夥伴，也選擇了低調的愛情生活。

古巨基榮升兩子之父，在事隔5年後，家裡再次迎來新成員，5歲的長子Kuson也要成為哥哥。古巨基選擇在新一年之初公布喜事，太太Lorraine在去年誕下小兒子。他分享說自己和太太也非獨生，了解家中有兄弟姊妹的話，便能夠互相照應，加上Kuson不時道出想要弟弟和妹妹的渴望，於是作出這樣的計劃。

轉眼間，仍舊童顏的古巨基不但已成為兩子之父，和太太Lorraine亦已結婚11年。現時53歲的古巨基，在1990年參加無綫電視藝員訓練班入行，翌年出道，至成為藝人開始，這些年間都緋聞甚少。比他年長4年的Lorraine在九十年代初就擔任古巨基助理，二人後來低調相戀。直至2011年，在古巨基的生日派對上，老闆楊受成把Lorraine拉到古巨基身旁，戀情才成為公開的事。

古巨基曾分享說，在交往多年的時間裡，二人都未曾有結婚、定下來的想法。直至有次Lorraine在沙田踩單車發生意外，要到醫院縫針，古巨基嚇到滿腦子空白一片，才決定結婚，為對方正正式式冠上「太太」的名份，在餘下的人生照顧這位照顧他多年的「助理」。於是二人在2014年於美國拉斯維加斯註冊，2015年的婚禮，擅長畫畫的古巨基也親自負責喜帖等設計，用心為愛人準備難忘的婚禮。

在結婚一周年，古巨基推出作品《找到你是我最偉大的成功》，明顯是送給太太的禮物。他形容和太太的關係是用年月建立的，沒有折徑可走、沒有天書可讀，不知不覺又一年：「日見夜見，已經很多年了，我們是不可分割的夥伴，這麼多年她都很辛苦地陪我經歷一切。」他很欣賞太太是個內心柔軟，但意志堅定的人，無論是生活還是工作，只要說到便一定做到：「哪怕有什麼困難阻滯，她只要決定了，就會說『得㗎啦，我哋點都趕到』。」今年迎來次子，又要踏上另一次辛苦但甜美的旅途，相信夫婦二人都準備好了。

