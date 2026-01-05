古巨基57歲老婆生下二胎！為實現兒子心願「再給他個弟弟」 28年愛情童話太感人

2026年開年第一天，古巨基就宣布家中有喜！他透過社群平台證實，57歲的妻子陳韻晴已平安產下第二胎兒子，大兒子Kuson也正式成了哥哥，一家四口迎來新的成員。

古巨基在貼文中提到，Kuson過去就常說「好想有個弟弟妹妹」，而他自己和太太都有兄弟姊妹，明白手足之情的重要，也認為父母能陪伴孩子的時間有限，未來更多時候，仍是兄弟姊妹彼此扶持。如今孩子的心願成真，他也高興表示「我會繼續做個好丈夫、好爸爸」。

陳韻晴已57歲，這是她在52歲生下Kuson後，再度懷孕生產。以醫學角度來看，高齡生育本就伴隨較高風險，因此她能順利生產，引起不少討論與關注。

兩人的感情歷程也再次被提起。陳韻晴原本是古巨基的助理，1994年起陪伴在他身邊，為此放棄原本的高薪工作，兩人長時間低調交往，直到多年後才公開戀情。2014年，古巨基在一次騎行事故中目睹她受傷，之後決定求婚，並在拉斯維加斯完成結婚登記。他私下常以「囡囡」稱呼妻子，也曾在結婚紀念日時以音樂表達心意。

為了迎接第二個孩子，夫妻倆事前做了長時間準備。陳韻晴透過凍卵方式保存卵子，並進行中醫調理，同時調整飲食與作息。古巨基則減少工作量，推掉約八成的邀約，提前半年暫停大陸綜藝與商演，把時間留在家中陪伴妻子，並留意她的身體狀況與情緒，產檢前也會先做功課。

消息曝光後，網路上出現不同聲音。有人對陳韻晴的付出與夫妻感情表示敬佩，也有人提醒高齡生育仍存在健康風險，認為不宜輕易仿效。古巨基則表示，現階段會以陪伴家人為主，暫時未公布接下來的工作安排。

