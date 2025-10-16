焦點

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會

古巨基Busking被「雨神」眷顧 獲粉絲冒雨力撐：淋濕個人淋唔濕個心

今年是香港颱風破紀錄的一年，天氣極度不穩定，不過古巨基跟他的「Music Panda」團隊完全沒被嚇到，日前於尖沙咀海港城外五枝旗杆位置，順利舉行「Music Panda busking with LEO KU Round 2」！雖然天公不算太造美，但古sir跟現場觀眾一樣熱情不減，更說今次是一場「浪漫嘅雨中共唱」。

說到這次Busking，古sir忍不住分享小故事。原來今年七月中團隊已經計劃於同一個位置舉行第一次Busking，不過撞正打風，最後要取消。這次Round 2古sir特意返回尖沙咀同一地點，並以「勵志歌」為主題，不過又遇上時大時細的雨勢，雖然好像要跟天氣搏鬥，但古sir講得好啱，「雨水可以淋濕我哋個人，但係淋唔濕我哋要唱歌嘅心！」他更特別感謝現場每一位觀眾，就算淋着雨都堅持留低聽歌，這份支持真的十分熱血。古sir更笑說要「多謝個天」手下留情，「如果唔係落雨落到倒瀉水咁，人頂得住，啲器材都未必頂得住呀！」

這次Busking有四個來自各行各業的Busker單位一起參與，除了有教師、會計師、歌唱老師、零售銷售員，亦有工商學士同心理學學士，陣容夠晒多元化！古sir大讚每位Busker都一直堅持玩音樂，更期望他們的堅持能夠有更多人共鳴。雖然經常說「踢波先嚟落雨」，但最後依然在風雨中順利完成，古sir覺得無論踢波或是唱歌，只要一班人玩得開心，一起做最喜歡的事，「場雨其實都可以好浪漫！」

