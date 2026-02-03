古巴官員證實與美國溝通 但尚未開始談判

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
（法新社哈瓦那2日電） 古巴政府今天告訴法新社，已在與美國總統川普（Donald Trump）政府進行「溝通」，但尚未就結束華府對古巴施壓行動展開正式談判。
古巴副外長德科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）受訪時說：「目前我們還不能說與美國有對話，但雙方政府之間確實已有溝通。」
川普昨天宣稱，美國正與古巴共產政權中的「最高層人士」談判，預期將與領導階層「達成協議」，但他並未說明可能會是怎樣的協議。
在古巴民眾呼籲政府談判以避免人道危機的同時，德科西奧重申，古巴對於與美國對話抱持開放態度。
美國特種部隊1月3日擒獲時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），他是古巴的重要盟友與金援來源。自那之後，川普就不斷加強施壓古巴當局。
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
棄俄油、換關稅 印度與美國達成協議有3個關鍵盤算
在全球地緣政治與能源秩序持續重組之際，印度與美國終於敲定延宕多時的貿易協議。表面上，這是一樁以「能源轉向」換取「關稅讓利」的交易；但若拉長時間軸觀察，這項協議更像是印度在多邊角力中，對自身戰略位置所做出的一次關鍵校準。 根據協議內容，印度承諾全面停止購買俄羅斯石油，轉而增加美國
沃什任命陷入國會僵局 聯儲局新主席要等到2027年？
沃什出任聯儲局主席的提名在參議院陷入拉鋸，特朗普與參議員 Tillis 各不退讓，若僵局持續，聯儲局或需安排臨時領導人應對過渡期。
川普揚言後果自負 伊朗稱已下令展開核談判
（法新社德黑蘭3日電） 在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安今天證實，他已下令展開與美國的核談判。美國總統川普曾表示，他仍希望華府能與伊朗「達成某種協議」，但他昨天警告說，如果無法達成協議，「可能會發生不好的事情」。
巴士安全帶｜「集體甩轆」追責難 江玉歡否認議員「不知審甚麼」 劉兆佳促內部調查｜Yahoo
立法強制巴士乘客戴安全帶的法例實施僅 6 日，就被當局以「法律條文未能反映立法原意」為由暫時撤回，目前將盡快刪除相關條文。《明報》專欄「聞風筆動」今日（2 日）引述「官府中人」意見指，今次事件屬於「集體甩轆」，情況罕見，追究責任亦有一定難度，相信政府高層本周要處理。文章又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳說，政府應該內部調查事件，又指如果今次事件無人問責，公眾不會「收貨」。
匈牙利入稟歐盟法院 要求撤銷進口俄羅斯油氣禁令
匈牙利政府入稟歐盟法院，尋求撤銷歐盟逐步禁止成員國購買俄羅斯原油和天然氣的措施。匈牙利在提交法院的文件中指出，能源制裁須由全體成員國一致同意；根據歐盟條約，成員國理應可自行決定從哪些國家進口能源；根據歐盟能源團結原則，成員國的能源供應必須得到保障，但有關禁令措施明顯破壞這項原則。 匈牙利外長西雅爾多表示，如果失去俄羅斯石油和天然氣，匈牙利將無法保障能源安全，亦無法維持降低能源費用的成果。他預計，訴訟可能持續1至2年，意味執政黨必須在4月勝出大選，才能繼續推進訴訟。 歐盟成員國部長早前通過，到明年底前，逐步禁止進口俄羅斯天然氣，其中依賴俄羅斯能源的斯洛伐克和匈牙利投反對票，保加利亞投棄權票。 (ST)#匈牙利 #歐盟禁令 #俄油 (ST)
德外長：對美中關係非等距 美國仍是歐洲及德國最重要夥伴
德國外長瓦德富爾周一在新加坡出席國際戰略研究所舉辦的講座時表示，雖然近期歐洲與美國的關係緊張，但德國對美國及對中國關係並非「等距」，德國始終與美國保持更密切關係。瓦德富爾指出，儘管目前有些議題令歐美疏遠，但美國仍然是歐洲及德國的最重要夥伴，歐洲在安全上仍然依賴美國。 對於加拿大及英國近期與中國達成貿易協議，瓦德富爾認為，「張開雙臂奔向國家主席習近平，所有問題就能迎刃而解，並成為重要夥伴」只是錯誤的答案。另外，瓦德富爾提到，歐洲各國在格陵蘭問題上團結一致，只要清楚劃定底線，就能捍衛自身利益。 (ST)#瓦德富爾 #德美關係 (ST)
日本眾議院選舉｜選前民調：自民黨達成單一政黨過半 最多可獲 306 席｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）將會舉行，自民黨和日本維新會聯合政府能否在 465 個議席當中取得過半數的 233 席，將會是首相高市早苗會否留任的關鍵。立場中間偏左的《朝日新聞》昨日按照（1 日）數據推算，自民黨跟維新會最多分別可以取得 306 席和 38 席，其中自民黨的席位會比起現時多超過 100 席，超額達成單一政黨過半的目標，甚至接近全體三份之二即 310 席的「修憲門檻」。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」最多只取得 87 席，比起目前席位減少接近一半。
中東局勢告急 伊朗最高領袖：若美伊衝突將演變為區域大戰
隨著美國總統川普威脅對伊朗實施軍事打擊，德黑蘭與華府之間的緊張局勢已升級至臨界點。伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)1 日發出強烈警告，宣稱美國若對伊朗發動任何攻擊，都將在整個中東地區引發一
美與伊朗擬恢復核談判 川普：談不成恐釀壞事
（法新社杜拜／華盛頓2日電） 伊朗與美國官員今天透露，雙方本月6日將在土耳其恢復核子談判；美國總統川普警告，假如伊朗未能與美國達成協議，將會有「不好的事情」發生。在緊張局勢升溫之際，川普拒絕評論任何可能對伊朗採取的軍事行動，但他重申派往中東的「強大軍事力量」即將抵達該地區，其中包括一艘航空母艦。（
ICE斥資強化科技監控 明州移民用APP反制
（法新社明尼阿波利斯1日電） 美國聯邦執法單位與移民之間對壘之戰，雙方都不斷升高利用創新科技，為己方力搏優勢。●官方砸錢科技監控 根據法新社取得的紀錄顯示，當局在監控與偵查軟體上的花費屢創新高。
中方：支持委內瑞拉維護自身主權
美國突襲委內瑞拉，並生擒總統馬杜羅夫婦一個月。在北京，外交部發言人林劍指，美國霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平穩定，中方堅決反對，強調中方支持委內瑞拉維護自身的主權、尊嚴和合法權利，將同國際社會一道堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。 (WL)
唯一約束機制面臨失效 美俄「核克制」即將終結?
「除非最後一刻有變，否則到 2 月 5 日，全球最後一個限制（美國和俄羅斯）核武器部署的條約將宣告失效。」《法新社》指出，美國一直對該條約續簽保持沉默。
ICE激烈執法惹爭議 移民官員將配備隨身攝影機
（法新社華盛頓2日綜合外電報導）美國國土安全部表示，在移民官員於明尼阿波利斯（Minneapolis）槍殺兩名抗議人士的事件發生後，當地聯邦執法人員將配備隨身攝影機以記錄執法過程。國土安全部長諾姆（Krisi Noem）今天在社群平台X上表示：「即刻起，我們正為明尼阿波利斯現場所有執法人員配發隨身攝影機。」
范徐麗泰：議員應重視審議條例 行政立法互相制衡仍存在
【Now新聞台】立法會前主席范徐麗泰指，議員應重視審議條例草案的過程，並成為政府與市民之間的橋樑。 范徐麗泰於報章撰文就議員履職提出三點看法，她認為議員要重視審議條例草案，形容一條法律影響千家萬戶。法案委員會逐條審議時，應考慮各方面意見，達成大家接受及可行的方案，使條文符合訂立的初心及行之有效。議員亦應盡力向市民解釋政策，收集民意後向政府反映，亦要善用質詢及無約束力議案，協助市民了解不同方案的優劣。她又引述基本法起草委員會主任委員姬鵬飛指，行政立法應互相制衡及配合，但立法會過去給大眾的印象是制衡多於配合，甚至亂象叢生，無法正常運作，完善選舉制度後配合增加，而制衡依然存在。#要聞
外交部：堅決反對美方執法部門無理盤查中企人員 促立即停止
中國外交部發言人林劍在例行記者會上，回應近期有中國企業人員入境美國時遭無端盤查一事時指，美方執法部門近期多次對中國企業人員進行長時間無理盤查、扣押並遣返，執法手段粗暴，嚴重侵犯中國公民的正當合法權益，嚴重破壞兩國正常的商務交流合作和人文交往氛圍，更與兩國元首釜山會晤關於加強經貿領域合作的共識嚴重不符。中方對此強烈不滿、堅決反對。林劍表示，敦促美方嚴肅認真對待中方關切，要求美國執法部門立即停止錯誤行徑，停止對中國企業人員的無端盤查，切實落實兩國元首重要共識，保障兩國人民正常友好交流。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。 (ST)
中國駐韓大使︰從來沒有要求南韓選邊站隊
中國駐南韓大使戴兵表示，過去幾年，中韓關係經歷曲折，不符合雙方利益，近期兩國友好氛圍明顯升溫，雙方希望加強交流合作的呼聲日益增強。 戴兵接受韓聯社訪問時，被問到韓方是否可以對電影、電視劇、文藝演出等交流抱有期待，戴兵指兩國開展文化交流要重視相互尊重，照顧彼此舒適度，雙方經過近期的溝通，就循序漸進開展健康有益的文化交流達成重要共識。雙方主管部門可以就具體文化交流項目進行進一步溝通，相信雙方的文化交流會越來越多、越來越好。 至於在中美和中日關係緊張下，中方如何看待韓方的作用，戴兵指中國從來沒有要求南韓選邊站隊，相信韓方有智慧有能力並行發展韓中關係和韓美關系，亦最符合韓國的根本利益。他又呼籲中韓加強溝通，對日本的新型軍國主義苗頭和趨勢保持高度警惕。 在朝鮮半島問題上，戴兵對李在明政府推動緩局勢和接觸對話表示讚賞，中方將繼續以自己的方式發揮建設性作用，也願意與韓方保持溝通。 (WL)
特朗普：美國將與伊朗就核協議展開談判
外電報道，美國總統特朗普表示，預計未來數日內將與伊朗就達成新的核協議展開會談，同時美國最大及最先進的艦艇正駛往伊朗，未來形勢的發展將視乎談判結果。 據伊朗媒體報道，伊朗總統澤希齊揚已下令就核問題與美國進行談判，初步會晤的時間及地點尚未確定，具體議題仍未確定，未知美國是否會要求伊朗停止鈾濃縮活動。 伊朗外交部發言人Esmail Baghaei表示，伊朗在新一輪談判中的首要要求是解除制裁，強調伊朗將採取務實的態度。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
墨西哥總統：正通過外交渠道尋求向古巴恢復運送石油途徑
墨西哥總統辛鮑姆宣布，計劃在未來數天，向古巴運送人道主義援助物資，包括食品和生活用品等基本物資，同時正透過一切外交渠道，尋求在美國限制措施下，向古巴恢復運送石油的途徑。美國總統特朗普上月初拘捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦後，多次向古巴施壓，暗示古巴是下一個關注目標。他更簽署行政命令，威脅對向古巴提供石油的國家加徵關稅；同時要求墨西哥停止向古巴輸送石油。 (ST)#墨西哥 #辛鮑姆 #特朗普 #美股 (ST)
波音(BA.US)終止為印尼生產F-15戰機
波音(BA.US)宣布，已停止為印尼生產F-15戰機，但拒絕透露項目告吹的具體原因。 印尼國防部與波音於2023年簽署備忘錄，印尼計劃採購24架F-15EX戰機，合約總值約80億美元。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com