古巴官員證實與美國溝通 但尚未開始談判

（法新社哈瓦那2日電） 古巴政府今天告訴法新社，已在與美國總統川普（Donald Trump）政府進行「溝通」，但尚未就結束華府對古巴施壓行動展開正式談判。

古巴副外長德科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）受訪時說：「目前我們還不能說與美國有對話，但雙方政府之間確實已有溝通。」

川普昨天宣稱，美國正與古巴共產政權中的「最高層人士」談判，預期將與領導階層「達成協議」，但他並未說明可能會是怎樣的協議。

廣告 廣告

在古巴民眾呼籲政府談判以避免人道危機的同時，德科西奧重申，古巴對於與美國對話抱持開放態度。

美國特種部隊1月3日擒獲時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），他是古巴的重要盟友與金援來源。自那之後，川普就不斷加強施壓古巴當局。